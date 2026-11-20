Marta Fort volvió a pronunciarse sobre su separación de Juan Manuel Ramírez y compartió un extenso descargo en sus historias de Instagram para aclarar algunos aspectos de la relación y responder a las versiones que circularon en los últimos días. En medio de las declaraciones cruzadas con su expareja, admitió que estuvo mal al exponer públicamente las inseguridades de él y aprovechó para desmentir algunos comentarios sobre su vida personal.

“Última cosa que voy a hablar del tema”, adelantó al inicio de su publicación. Allí contó que, después de sus declaraciones, pudo mantener una conversación telefónica con Ramírez y que decidió darle espacio para que también pudiera contar su versión de los hechos. Además, aclaró que los rumores sobre una supuesta doble vida no surgieron de ningún comentario que ella hubiera hecho.

“Estuve mal en hablar públicamente de su inseguridad y él utilizó a la prensa para dar su versión”, reconoció. Luego explicó que, ante la repercusión que tomó el conflicto, decidió aclarar algunas cuestiones que dieron lugar a distintas especulaciones.

Uno de los puntos que quiso desmentir estuvo relacionado con la imagen que, según ella, se construyó sobre sus hábitos y costumbres a partir de los relatos de Ramírez sobre las salidas que compartían en restaurantes exclusivos.

“No soy alcohólica, no tomo de lunes a lunes, no tomo casi nunca”, enfatizó al responder a una de las versiones que circularon sobre ella.

En su descargo, también explicó que al comienzo de la relación solía tomar alcohol cuando estaba con su entonces pareja porque eso la ayudaba a soltarse y abrirse emocionalmente. Sin embargo, aseguró que dejó de hacerlo a medida que avanzó el vínculo y ambos se fueron conociendo.

Por otro lado, Fort respondió a los comentarios sobre su rutina y sus actividades cotidianas. “Quizás ustedes piensan que por tener plata no trabajo, pero tengo una agenda tan ocupada que en mis momentos libres prefiero descansar y no salgo desde mayo”, sostuvo.

Respecto de las salidas gastronómicas, aclaró que eran una actividad que realizaba especialmente cuando estaba con Ramírez y que representaban una manera de agasajarlo. Sin embargo, cuando notó que a él no le gustaba demasiado ese tipo de planes, decidió cambiar la dinámica y compartir otras actividades.

“Pasamos de comer afuera a disfrutar tomando mates con amigos, cenando en casa con comida hecha por mí o comiendo adentro con mi familia mientras jugábamos a juegos de mesa”, detalló.

De esta manera, Marta buscó mostrar cómo era la convivencia y la dinámica de la pareja puertas adentro, además de responder a los comentarios que surgieron después de la ruptura.