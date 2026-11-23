El concejal de La Libertad Avanza habló con R24N y explicó por qué considera que Rafaela debe modificar el régimen de descanso dominical. Propone que todos los comercios, incluidos los grandes supermercados, tengan la posibilidad de abrir los domingos y que cada trabajador pueda decidir si quiere trabajar ese día y descansar durante la semana.

El debate por el descanso dominical vuelve a instalarse en Rafaela y suma nuevos protagonistas. Mientras el sector comercial plantea la necesidad de revisar las restricciones y el gremio de Empleados de Comercio sostiene su defensa del régimen actual, La Libertad Avanza decidió tomar posición y anticipó que impulsará modificaciones a la normativa.

En una entrevista con R24N, Fabricio Dellasanta, concejal y referente del espacio libertario, explicó los fundamentos de su propuesta, cuestionó las limitaciones que actualmente rigen en la ciudad y planteó que la apertura dominical debería ser una alternativa disponible para todos los establecimientos comerciales.

RESUMEN EN CINCO PUNTOS CLAVE

Dellasanta cuestiona el descanso dominical obligatorio y considera que constituye una restricción injustificada para la actividad comercial.

La propuesta contempla a todos los comercios , sin distinción entre pequeños establecimientos y grandes supermercados.

El concejal sostiene que trabajar los domingos debe ser una opción y no una obligación , con la posibilidad de trasladar el descanso a otro día.

Considera que la apertura dominical permitiría recuperar consumidores de localidades vecinas y generar mayor movimiento económico.

La Libertad Avanza anticipó que trabajará para modificar el régimen vigente y asegura que existen posibilidades de avanzar en un acuerdo.

LA ENTREVISTA DE R24N A FABRICIO DELLASANTA

R24N: ¿Por qué La Libertad Avanza decidió involucrarse en la discusión sobre el descanso dominical?

Fabricio Dellasanta: Porque entendemos que estamos frente a una regulación que perjudica la actividad comercial de Rafaela. Nosotros venimos planteando este tema desde la campaña electoral y seguimos conversando con distintos sectores relacionados con el comercio. Nos parece que no tiene sentido que nuestra ciudad mantenga restricciones que no se aplican de la misma manera en otros grandes centros urbanos de la provincia, como Rosario y Santa Fe.

Consideramos que es un sistema injusto, porque termina limitando las posibilidades de trabajar y producir en Rafaela.

R24N: ¿Qué propone concretamente su espacio?

Fabricio Dellasanta: Nuestra posición es clara: la apertura debe ser libre para todos. No compartimos que se permita trabajar únicamente a determinados comercios por su superficie o características. Si un supermercado grande quiere abrir sus puertas un domingo, tiene que poder hacerlo, exactamente igual que cualquier otro establecimiento.

No se trata de obligar a nadie a abrir. Se trata de que cada comerciante tenga la libertad de decidir qué le conviene hacer con su negocio.

R24N: Uno de los principales argumentos de quienes defienden el descanso dominical es la protección de los trabajadores. ¿Cómo responde a esa preocupación?

Fabricio Dellasanta: Nosotros también pensamos en los trabajadores. Pero creemos que hay que escuchar todas las posiciones. Hay empleados, especialmente jóvenes que están comenzando su vida laboral, que podrían estar interesados en trabajar un domingo y recibir una remuneración doble por esa jornada.

¿Por qué vamos a impedirles esa posibilidad? El trabajador debería tener la alternativa de elegir si quiere trabajar ese día y tomar su descanso semanal en otra jornada.

Lo que necesitamos es generar empleo, incrementar los ingresos y darle oportunidades a la gente. Nuestra idea es fomentar el trabajo, no establecer prohibiciones.

R24N: ¿Considera que la apertura dominical podría beneficiar a otros sectores, además de los supermercados?

Fabricio Dellasanta: Indudablemente. Hay que recordar lo que sucedía anteriormente, cuando los supermercados abrían los domingos. Venían muchas personas de localidades cercanas a Rafaela para hacer sus compras, recorrer los comercios y aprovechar la jornada para salir.

Eso generaba un movimiento que no beneficiaba solamente a los supermercados. También trabajaban los bares, los locales gastronómicos y los distintos paseos comerciales.

Cuando llega gente de otras localidades, consume, compra y genera actividad económica. Recuperar ese movimiento podría representar una oportunidad para numerosos comerciantes de la ciudad.

R24N: ¿La Libertad Avanza está dispuesta a impulsar el debate en el Concejo Municipal?

Fabricio Dellasanta: Sí. Nosotros vamos a trabajar para que esta modificación pueda concretarse. Es un tema que venimos siguiendo desde hace tiempo y creemos que hay condiciones para comenzar a encontrar consensos.

Lo importante es entender que no estamos proponiendo imponer una obligación a los comerciantes ni a los trabajadores. Estamos planteando que exista libertad para decidir.

UN DEBATE QUE PROMETE CONTINUAR

La discusión sobre el descanso dominical vuelve a enfrentar dos miradas diferentes sobre el funcionamiento del comercio rafaelino.

Por un lado, quienes defienden el régimen actual consideran que debe preservarse la jornada de descanso de los empleados mercantiles. Por otro, los sectores que promueven una flexibilización entienden que las restricciones pueden limitar la actividad económica y las posibilidades de generar ingresos.

La posición de Fabricio Dellasanta introduce un elemento concreto en esa discusión: que ningún comercio quede excluido de la posibilidad de abrir los domingos y que la decisión sobre trabajar durante esa jornada pueda formar parte de un acuerdo con los empleados.

La cuestión ahora será determinar si el planteo logra reunir los consensos necesarios para modificar el esquema vigente en Rafaela. Lo que está claro es que el descanso dominical dejó de ser una discusión exclusivamente gremial y comercial para convertirse también en un tema de debate político dentro de la ciudad.