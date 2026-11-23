Instituto derrotó 2-1 a Huracán en el estadio Mario Alberto Kempes, por los octavos de final del Torneo Clausura, y consiguió la clasificación a la siguiente instancia. Con este resultado, el conjunto cordobés se enfrentará a River Plate en los cuartos de final, en un encuentro que disputará nuevamente como local.

La Gloria se puso en ventaja rápidamente gracias a Álex Luna, quien abrió el marcador durante el primer minuto de juego. Sin embargo, el delantero no pudo continuar en cancha y debió ser reemplazado por una lesión.

A los 20 minutos, Facundo Suárez amplió la diferencia y le dio mayor tranquilidad al equipo cordobés, que consiguió irse al descanso con una ventaja de dos goles.

En el complemento, Huracán salió en busca de la reacción y logró descontar a los 65 minutos por intermedio de Jordy Caicedo, quien volvió a poner al Globo en partido y le dio suspenso al tramo final.

El panorama se complicó para Instituto a los 78 minutos, cuando Giuliano Ceratto fue expulsado y dejó a su equipo con diez jugadores. Pese a la inferioridad numérica, la Gloria logró sostener la ventaja hasta el final y aseguró su clasificación.

El encuentro se disputó en el estadio Mario Alberto Kempes y contó con el arbitraje de Darío Herrera. Ahora, Instituto tendrá un desafío importante frente a River Plate, con el objetivo de seguir avanzando en la pelea por el título del Torneo Clausura.