Después de la victoria de la Selección Argentina ante Mozambique en el Mundial Sub 17, Diego Placente se refirió al futuro de las divisiones juveniles y confirmó que el cuerpo técnico sigue de cerca a un nuevo talento con posibilidades de vestir la camiseta albiceleste. Se trata de Carlos Díez, una de las promesas de la cantera del Real Madrid, que podría protagonizar una historia similar a la de Nico Paz.

El futbolista, de 19 años, es el capitán del Real Madrid C y uno de los nombres destacados de las últimas conquistas de las divisiones inferiores del club español. Recientemente, formó parte del equipo que se consagró campeón de la Copa Intercontinental Sub 20 frente a Santiago Wanderers, en el estadio Santiago Bernabéu.

En una entrevista con el diario MARCA, Placente reconoció el interés por contar con el mediocampista en futuras convocatorias y explicó por qué considera importante que los jóvenes que se desarrollan en Europa también tengan contacto con el fútbol sudamericano.

"Sabemos la calidad que tiene. Queríamos que pudiera venir en esta Fecha FIFA para que también pudiera entrenar. Creo que a los que juegan en Europa o nacen en Europa el fútbol sudamericano les agrega conocimiento, les agrega otra cosa que no tienen. Cuando están afuera juegan más tranquilos, se desarrollan diferente y creo que jugar en Sudamérica te da otras herramientas para ser más completo", expresó el entrenador argentino.

Además, confirmó que existen conversaciones para intentar incorporarlo a las selecciones juveniles argentinas, en una situación que recuerda a lo ocurrido con Nico Paz, quien finalmente eligió representar a la Albiceleste pese a haberse formado futbolísticamente en España.

Placente también mencionó el caso de otros futbolistas que atravesaron un proceso de crecimiento entre ambos países. "Nos hubiera gustado verlo ahí porque después, cuando vienen, empiezan a tener un poco de todo y se siguen potenciando. Exacto, Nico Paz o el mismo Marcipar, a quien por ahí a los 16 años le costó mucho el Sudamericano. Tenía mucho juego y por ahí le faltaba algo más de agresividad. Creo que en este tiempo creció tanto en España como con nosotros, y fue una lástima que se lesionara", agregó.

España también sigue de cerca a Carlos Díez

El interés de Argentina por el mediocampista tiene lugar mientras el futbolista también mantiene vínculos con las categorías juveniles españolas. Hasta el momento, Carlos Díez tuvo una convocatoria con la selección Sub 19 de España, aunque todavía no consolidó su presencia en el combinado nacional.

El volante es considerado uno de los proyectos destacados de la cantera del Real Madrid. Su generación consiguió importantes títulos a nivel nacional, europeo e internacional durante los últimos meses, lo que aumentó su proyección dentro de la institución.

En Valdebebas lo consideran uno de los futbolistas con mayor potencial de su categoría y no descartan que, con el tiempo, pueda tener oportunidades de acercarse al primer equipo.

Mientras tanto, Argentina busca avanzar en las gestiones para convencerlo de representar a la Selección. De esta manera, podría abrirse un nuevo capítulo en la disputa entre la AFA y la Real Federación Española de Fútbol por una joven promesa con doble nacionalidad, tal como sucedió anteriormente con Nico Paz.