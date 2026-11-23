La Selección Argentina derrotó 2-1 a Mozambique por la segunda fecha del Grupo C del Mundial Sub 17 de Qatar 2026 y consiguió su primera victoria en el certamen. Matheo Machuca y Simón Escobar marcaron los goles del equipo dirigido por Diego Placente, que sumó sus primeros tres puntos en la competencia.

Argentina venció a Mozambique y consiguió su primer triunfo en el Mundial Sub 17

El conjunto nacional mostró una versión más ofensiva y convincente respecto de su debut y logró ponerse en ventaja rápidamente. A los 4 minutos del primer tiempo, Matheo Machuca aprovechó una de las primeras aproximaciones de Argentina y abrió el marcador para darle tranquilidad al equipo.

Con la ventaja a su favor, la Albiceleste tomó el control del encuentro, manejó la pelota y buscó ampliar la diferencia. A los 23 minutos, Simón Escobar estuvo cerca de convertir con un potente remate de zurda, pero el arquero de Mozambique respondió con una buena intervención.

El delantero argentino tendría su revancha a los 31 minutos, cuando culminó una buena jugada colectiva y estableció el 2-0. Sin embargo, cuando parecía que Argentina se iría al descanso con una diferencia cómoda, el equipo africano consiguió descontar.

A los 45 minutos, Alirio Cuna aprovechó una desatención defensiva y marcó el 2-1, un tanto que volvió a poner en partido a Mozambique y dejó abierto el resultado para la segunda mitad.

En el complemento, el desarrollo cambió. Argentina perdió protagonismo y comenzó a ceder terreno ante un rival que salió decidido a buscar la igualdad. La situación más complicada para el equipo de Placente llegó a los 25 minutos, cuando Mozambique consiguió marcar el empate, aunque el gol fue anulado por posición adelantada luego de la revisión del VAR.

Durante los últimos minutos, la Selección debió replegarse y concentrarse en defender la ventaja. En ese tramo, el arquero argentino tuvo intervenciones decisivas para contener los ataques del conjunto africano y evitar que se modificara el resultado.

Finalmente, Argentina logró sostener el 2-1 y celebró una victoria importante para sus aspiraciones en el Mundial Sub 17. Con este resultado, el equipo de Diego Placente sumó sus primeros tres puntos en el Grupo C y buscará continuar por este camino en la próxima fecha.