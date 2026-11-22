Los precios de los materiales para la construcción volvieron a aumentar en Santa Fe durante octubre y algunos insumos registraron incrementos superiores al 4% en apenas un mes. Las maderas, los cables para instalaciones eléctricas y los artefactos de gas encabezaron las subas, de acuerdo con el último relevamiento del Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC).

El informe refleja la continuidad de la tendencia alcista en los costos del sector, una situación que impacta tanto en quienes tienen obras en marcha como en las familias que buscan construir, ampliar o realizar refacciones en sus viviendas.

En el aglomerado Gran Santa Fe, las maderas fueron los materiales que más aumentaron durante octubre, con una variación del 4,3% respecto de septiembre.

En segundo lugar se ubicaron los cables utilizados en instalaciones eléctricas, que registraron un incremento del 4,2%. Por su parte, los artefactos de gas completaron los principales aumentos del período, con una suba del 3,9%.

Los materiales que más aumentaron

El relevamiento del organismo provincial permite identificar cuáles fueron los insumos que tuvieron mayores variaciones de precios durante el décimo mes del año.

El comportamiento de estos productos refleja las diferencias en la evolución de los costos dentro del rubro de la construcción, donde distintos materiales continúan ajustando sus valores.

El impacto en el costo de construir

Los nuevos incrementos representan un desafío para el presupuesto de las obras particulares y los proyectos de construcción. La suba de materiales esenciales obliga a recalcular gastos y puede modificar los plazos previstos para avanzar con una vivienda o una remodelación.

En este escenario, el seguimiento de los precios que realiza el IPEC permite conocer la evolución de los principales insumos y dimensionar el impacto que tienen los aumentos sobre el costo de construir en la provincia.

Los datos de octubre vuelven a mostrar que los materiales siguen presionando sobre los presupuestos y que planificar una obra requiere cada vez más atención a las variaciones de precios.