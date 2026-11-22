Kicillof cuestionó la política exterior del Gobierno nacional y rechazó la subordinación de la Argentina a cualquier potencia.

El gobernador reclamó una estrategia de desarrollo federal, industrial, inclusiva y soberana.

Advirtió que las disputas comerciales, financieras y militares están reconfigurando el escenario internacional.

Señaló que los recursos naturales, la industria y el sistema científico deben estar al servicio del desarrollo nacional.

El Canal Magdalena fue presentado como una obra estratégica para fortalecer la autonomía y la infraestructura argentina.

Angueira reclamó que el dragado del canal forme parte del programa de gobierno de la próxima administración.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, aprovechó la conmemoración del Día de la Soberanía Nacional para cuestionar el rumbo de la política exterior del Gobierno nacional y reclamar un proyecto de país que preserve la capacidad de decisión sobre los recursos estratégicos. Desde Punta Indio, sostuvo que la Argentina no debe quedar subordinada a ninguna potencia internacional y vinculó esa posición con la necesidad de impulsar el desarrollo industrial, científico y productivo.

Durante el acto, el mandatario provincial planteó que la soberanía no puede limitarse a una evocación histórica, sino que debe expresarse en decisiones políticas y económicas concretas. En ese sentido, consideró que el mejor homenaje a quienes defendieron al país es construir una Argentina federal, industrial, inclusiva y con autonomía para definir su propio rumbo.

Kicillof ubicó su planteo en un escenario internacional marcado por transformaciones profundas, conflictos bélicos y disputas comerciales y financieras. Según describió, esas tensiones están modificando las relaciones económicas globales y obligan a discutir qué lugar ocupará el país en un mundo atravesado por la competencia entre potencias.

A partir de ese diagnóstico, advirtió sobre la importancia de proteger las capacidades nacionales y evitar que los recursos argentinos queden al servicio de intereses ajenos. Para el gobernador, el país dispone de riquezas naturales estratégicas, una tradición industrial consolidada y un sistema científico relevante, pero el aprovechamiento de ese potencial depende de las decisiones políticas que se adopten.

La discusión, sostuvo, no pasa solamente por determinar quién tendrá acceso a esos recursos, sino también por establecer con qué objetivos serán utilizados y quiénes recibirán los beneficios de su explotación. De esa manera, relacionó la soberanía económica con la posibilidad de orientar la producción y las capacidades nacionales hacia las necesidades de la sociedad.

El mandatario también remarcó que no existe una perspectiva de desarrollo sostenible si la Argentina renuncia a decidir sobre sus propios recursos. En su planteo, la inserción internacional debe estar acompañada por un proyecto nacional capaz de aprovechar las ventajas productivas y científicas sin resignar autonomía.

La referencia histórica al Día de la Soberanía adquirió así una dimensión política vinculada con el presente. Kicillof utilizó la fecha para establecer un paralelismo entre las disputas que atravesaba el país en el siglo XIX y los desafíos actuales, en los que las tensiones comerciales, financieras y geopolíticas vuelven a colocar en discusión el control de los recursos y las condiciones de integración internacional.

Uno de los ejes concretos de su discurso fue el Canal Magdalena, una obra que el gobernador vinculó con la autonomía logística y la capacidad argentina para organizar su propia actividad comercial y portuaria. Desde Punta Indio, donde se proyecta su construcción, insistió en que el país debe evitar cualquier relación de subordinación frente a las principales potencias.

La iniciativa también fue respaldada por el planteo del intendente local, Angueira, quien sostuvo que el dragado del Canal Magdalena debería incorporarse al programa de gobierno de la próxima administración nacional. El jefe comunal consideró que la soberanía debe defenderse mediante políticas concretas orientadas al desarrollo y señaló que la obra constituye un componente fundamental de esa estrategia.

Su intervención trasladó la discusión desde las definiciones generales sobre autonomía nacional hacia una propuesta de infraestructura específica. La construcción del canal fue presentada como una herramienta vinculada con el desarrollo del país y con la posibilidad de fortalecer sus capacidades de transporte y conexión marítima.

El acto contó con la presencia de integrantes del gabinete bonaerense, entre ellos Carlos Bianco, Walter Correa, Javier Alonso, Gabriel Katopodis y Estela Díaz. También participaron la jefa de Asesores, Cristina Álvarez Rodríguez, funcionarios provinciales, intendentes de distintos municipios y dirigentes políticos.

Entre los jefes comunales presentes estuvieron Marisa Fassi, Gastón Granados, Javier Gastón, Federico Otermín, Ariel Succurro, Facundo Diz, Nicolás Mantegazza y Julio Alak, además de Alberto Sileoni y otros representantes locales.

La convocatoria reunió a funcionarios provinciales y municipales alrededor de una conmemoración que Kicillof convirtió en una plataforma para cuestionar la orientación internacional del Gobierno nacional. Su mensaje puso el foco en la necesidad de definir una estrategia propia frente a las disputas globales y evitar que la inserción argentina en el escenario internacional implique resignar el control sobre sus recursos y decisiones.