Guillermo Francos afirmó que aceptaría ser candidato a vicepresidente de Javier Milei en 2027.

El ex jefe de Gabinete aclaró que nunca recibió un ofrecimiento formal del Presidente.

Francos descartó que la Argentina esté ante un posible estallido social, aunque reconoció las dificultades económicas.

El ex funcionario señaló que percibe una mayor sensación de estabilidad entre la población.

La senadora nacional Nadia Márquez también manifestó su interés en acompañar a Milei en una eventual fórmula presidencial.

La decisión sobre quién ocupará la vicepresidencia en 2027 quedará exclusivamente en manos del mandatario.

El ex jefe de Gabinete y ex ministro del Interior Guillermo Francos volvió a quedar vinculado a las especulaciones sobre el armado electoral de La Libertad Avanza para 2027, luego de reconocer que aceptaría acompañar a Javier Milei como candidato a vicepresidente si el mandatario se lo propusiera. Aunque aclaró que nunca recibió un ofrecimiento formal, sus declaraciones se sumaron a las de otros dirigentes del oficialismo que comenzaron a expresar públicamente su interés en integrar una eventual fórmula para buscar la reelección presidencial.

Durante una entrevista, Francos también realizó un análisis de la situación económica y social del país y descartó que existan condiciones para un estallido. Si bien reconoció que el escenario actual es complejo y que numerosos sectores atraviesan dificultades, sostuvo que no observa manifestaciones de conflictividad social que permitan anticipar una crisis de esas características.

Para fundamentar su posición, recordó episodios de anteriores períodos de deterioro económico, cuando las tensiones sociales se expresaban mediante movilizaciones masivas, intentos de saqueos y ataques a comercios y supermercados. Según su interpretación, esas situaciones no se están reproduciendo actualmente y constituyen una diferencia respecto de otros momentos críticos de la historia argentina.

Francos consideró que existe una percepción de estabilidad entre una parte de la población, aun cuando las condiciones económicas continúan siendo difíciles. En ese sentido, diferenció las dificultades que atraviesan los hogares de la posibilidad de que se produzca una crisis social de gran magnitud.

Sus declaraciones se conocieron en un contexto en el que el Gobierno enfrenta el desafío de sostener el programa económico y atender las consecuencias de la transformación impulsada desde el comienzo de la administración libertaria. La discusión sobre el nivel de actividad, el poder adquisitivo y las condiciones de vida de distintos sectores continúa formando parte de la agenda política, aunque el ex funcionario consideró que no hay elementos para proyectar un escenario de desborde social.

La otra cuestión que abordó fue su eventual participación en las elecciones presidenciales de 2027. Consultado sobre las versiones que lo mencionan como posible compañero de fórmula de Milei, Francos aclaró que no mantuvo conversaciones con el Presidente sobre esa posibilidad y que tampoco recibió una propuesta concreta.

Sin embargo, no dejó lugar a dudas sobre su disposición a aceptar una eventual candidatura. Sostuvo que asumiría esa responsabilidad si el mandatario se lo ofreciera, aunque remarcó que la decisión sobre quién ocupará la vicepresidencia corresponde exclusivamente al jefe de Estado.

El ex funcionario también intentó evitar que sus palabras fueran interpretadas como un movimiento destinado a instalar su nombre en la discusión electoral. Explicó que la consulta sobre una eventual fórmula presidencial había surgido durante una conversación periodística y que su respuesta fue simplemente una expresión de disponibilidad ante un hipotético ofrecimiento.

La definición de la fórmula para 2027 todavía está lejos de resolverse, pero las declaraciones de Francos se incorporaron a una conversación que comenzó a tomar mayor visibilidad dentro del oficialismo. La posibilidad de una nueva candidatura presidencial de Milei abre interrogantes sobre la composición política de la alianza gobernante y el perfil que tendrá el dirigente elegido para acompañarlo.

En ese escenario también apareció el nombre de Nadia Márquez, senadora nacional por Neuquén y dirigente de La Libertad Avanza, quien reconoció públicamente que le gustaría ser candidata a vicepresidenta. La legisladora sostuvo que sería ingenuo negar su interés personal ante una oportunidad de esas características, aunque también señaló que la decisión final estará en manos del Presidente.

Márquez consideró que Milei será quien elija a la persona más adecuada para integrar la fórmula con la que buscará la reelección. Su posicionamiento, al igual que el de Francos, refleja que las expectativas sobre el armado electoral comenzaron a expresarse incluso antes de que exista una definición oficial sobre las candidaturas.

Por ahora, ninguno de los dos recibió una propuesta formal y ambos reconocieron que la decisión corresponde al mandatario. Mientras tanto, Francos combinó su disposición a regresar a un primer plano político con una defensa de la situación social del Gobierno, al sostener que las dificultades económicas no necesariamente conducen a un escenario de conflictividad generalizada.