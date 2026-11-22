La caída de la sesión expuso las dificultades del oficialismo para construir mayorías parlamentarias.

Provincias Unidas condiciona su acompañamiento a respuestas concretas sobre los reclamos provinciales.

La reforma de la ley de biocombustibles se convirtió en uno de los principales puntos de conflicto.

Santa Fe y Córdoba tienen especial interés en aumentar los cortes obligatorios de combustibles renovables.

El PRO y Provincias Unidas mantienen una disputa por el cuarto representante en el Consejo de la Magistratura.

El Gobierno apuesta a aprobar el Presupuesto 2027, aunque el conflicto legislativo amenaza con complicar su agenda.

El traspié parlamentario que sufrió el Gobierno en la Cámara de Diputados dejó al descubierto las dificultades que enfrenta La Libertad Avanza para ordenar sus acuerdos políticos y garantizar el tratamiento de las iniciativas que considera centrales para su agenda legislativa. Después de que la sesión convocada para este miércoles fracasara por falta de quórum, las autoridades del bloque oficialista comenzaron a evaluar alternativas para recuperar el diálogo con los espacios provinciales y evitar que otros proyectos queden atrapados en la disputa por apoyos.

La preocupación está concentrada en dos iniciativas impulsadas por la Casa Rosada: la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, conocida como Ley Malvinas, y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Sin embargo, el escenario legislativo quedó condicionado por una serie de reclamos de Provincias Unidas, el espacio que reúne a diputados vinculados con los gobernadores Maximiliano Pullaro, de Santa Fe, y Martín Llaryora, de Córdoba, y que tuvo un papel determinante en el fracaso de la convocatoria.

El bloque reclama respuestas concretas sobre una agenda que incluye la modificación de la legislación de biocombustibles, la representación parlamentaria en el Consejo de la Magistratura, una reducción del Impuesto a los Combustibles Líquidos, fondos para las cajas previsionales provinciales y financiamiento para obras viales. Hasta el momento, según el planteo de ese espacio, no hubo propuestas satisfactorias de Martín Menem, presidente de la Cámara baja, para avanzar en esos asuntos.

La discusión por los biocombustibles aparece como uno de los principales obstáculos. El vencimiento del plazo para obtener dictamen en comisión obliga a que cualquier intento de llevar el proyecto al recinto requiera ahora una mayoría especial de dos tercios. La iniciativa contempla elevar el corte obligatorio de bioetanol en las naftas del 12% al 15% y el de biodiésel del 7% al 10%, una modificación especialmente relevante para Santa Fe y Córdoba por la presencia de importantes establecimientos industriales vinculados con esa actividad.

A las dificultades reglamentarias se suma una diferencia sobre la distribución del mercado. Durante el debate en comisión, el PRO planteó mantener una participación del 6% para las pequeñas y medianas empresas productoras de biodiésel, con el argumento de evitar que las grandes aceiteras concentren la actividad y desplacen a los emprendimientos de menor escala. Esa discusión frenó las conversaciones y agregó un nuevo factor de tensión.

En el oficialismo consideran poco viable incorporar el tratamiento de biocombustibles a la misma sesión prevista para discutir el Presupuesto 2027, debido a la extensión que podría alcanzar el debate. Una alternativa que comenzó a evaluarse es incluirlo en el temario de las sesiones extraordinarias de diciembre. Desde Provincias Unidas, sin embargo, condicionan cualquier entendimiento a que el Gobierno presente primero una propuesta concreta.

Otra controversia que complica el vínculo entre los bloques es la distribución de los representantes de Diputados en el Consejo de la Magistratura. La Libertad Avanza tendrá dos integrantes por ser la bancada mayoritaria, mientras que Unión por la Patria designó a Guillermo Michel. La disputa está centrada en el cuarto lugar, que reclaman simultáneamente Provincias Unidas y el PRO.

El espacio que integran los legisladores vinculados con Pullaro y Llaryora postuló a Juan Brügge y sostiene que, con 18 integrantes, constituye la segunda minoría de la Cámara. El PRO, que cuenta con 12 diputados, cuestiona esa interpretación y considera que Provincias Unidas funciona como un interbloque, por lo que no debería computarse como una bancada unificada a los efectos de la distribución de los cargos. Su candidata es Florencia De Sensi.

Menem ya remitió a la Corte Suprema los primeros tres nombres, pero evitó resolver la cuarta designación para impedir que el conflicto termine judicializado. La controversia, además, enfrenta a sectores cuyos referentes mantienen vínculos políticos dentro del PRO, lo que agrega complejidad a una negociación que todavía no encuentra salida.

Mientras tanto, La Libertad Avanza intenta concentrar sus esfuerzos en conseguir los votos para el Presupuesto 2027, cuyo tratamiento está previsto para el próximo miércoles. En el oficialismo sostienen que cuentan con los respaldos necesarios incluso sin acompañamiento de Provincias Unidas. Sin embargo, el fracaso de la última sesión dejó una advertencia: la capacidad de aprobar iniciativas no depende solamente de los números que el Gobierno proyecta, sino también de su disposición para negociar con los gobernadores y atender las demandas de sus representantes en el Congreso.