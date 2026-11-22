La histórica yesera Corral dejó de funcionar después de 121 años de actividad industrial en Stefenelli.

El grupo belga ETEX desvinculó a los últimos 11 trabajadores y al gerente del establecimiento.

La compañía concentrará la producción en General Acha, La Pampa, donde funciona su principal planta de Durlock.

La empresa atribuyó el cierre a la caída de las ventas y a los cambios en el mercado de la construcción.

La extracción provincial de yeso creció un 107,3% durante 2025, pese al cierre de la planta.

Una eventual reapertura en 2027 permanece como una posibilidad sin confirmación oficial de la compañía.

La industria patagónica perdió una de sus empresas históricas con el cierre definitivo de la yesera Corral, ubicada en Stefenelli, en la ciudad rionegrina de General Roca. La decisión del grupo belga ETEX, propietario de Durlock, puso fin a una actividad que había comenzado en 1905 y que durante más de un siglo estuvo vinculada con la explotación de yeso y la elaboración de insumos para la construcción. Los últimos 11 trabajadores que permanecían en la planta fueron desvinculados y la compañía resolvió concentrar la producción en otros establecimientos, principalmente en General Acha, La Pampa.

El cese de las operaciones se concretó durante noviembre, después de un prolongado proceso de reducción de personal y de dificultades productivas que se habían manifestado durante los últimos años. La confirmación llegó luego de varios días de incertidumbre sobre el futuro del establecimiento y de sus empleados, algunos de los cuales acumulaban más de dos décadas de antigüedad.

Las últimas desvinculaciones incluyeron a 11 operarios y al gerente de la planta. De acuerdo con la información vinculada con el proceso, los acuerdos se realizaron con las indemnizaciones correspondientes y contemplaron compensaciones adicionales. Sin embargo, la finalización de la relación laboral dejó una consecuencia que excede los términos económicos de las negociaciones: la pérdida de una fuente de ingresos y estabilidad para trabajadores que habían desarrollado buena parte de su trayectoria profesional en la empresa.

Desde la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), su secretario adjunto, Tomás Marín, confirmó que se cumplieron los acuerdos indemnizatorios, aunque advirtió que ninguna compensación reemplaza un puesto de trabajo. El sindicato anticipó que buscará vincular a los trabajadores despedidos con otras empresas y proyectos mineros de la región, con el objetivo de aprovechar la experiencia acumulada por el personal.

La situación de la yesera venía deteriorándose desde hacía tiempo. La disminución de los pedidos había provocado períodos de escasa producción y una reducción de las tareas habituales. En algunas etapas, parte de los empleados debió concentrarse en trabajos de mantenimiento ante la falta de actividad industrial regular.

La empresa atribuyó el cierre a la caída de las ventas y a las modificaciones en las condiciones del mercado de la construcción. Frente a ese escenario, ETEX decidió reorganizar su estructura productiva y trasladar las operaciones que se desarrollaban en General Roca hacia otras instalaciones de su propiedad.

El principal destino será General Acha, donde funciona la planta de mayor tamaño de Durlock en Argentina. El grupo también cuenta con instalaciones en Malargüe, Mendoza. La reorganización supone una concentración territorial de la producción y el abandono de una instalación que durante generaciones estuvo asociada con la actividad económica de General Roca.

La historia de Corral se remonta a 1905, cuando Julio Corral comenzó la explotación de yeso en la región. Los yacimientos estaban ubicados al norte de J.J. Gómez, mientras que el procesamiento del mineral se realizaba en Stefenelli. Allí se desarrollaban las distintas etapas industriales, desde la trituración y clasificación hasta la molienda y preparación del material para su utilización en la construcción.

En 2007, la compañía cambió de propietarios. María Teresa Corral, hija del fundador, vendió la empresa al grupo belga ETEX. En aquel momento, la firma contaba con alrededor de 60 trabajadores y pasó a integrarse a una estructura multinacional especializada en materiales y soluciones para la construcción.

El cierre adquiere una particularidad si se lo compara con las estadísticas generales de la minería rionegrina. Durante 2025, la extracción bruta de yeso alcanzó las 466.652 toneladas, un incremento del 107,3% respecto de las 225.108 toneladas registradas en 2024. El procesamiento, por su parte, llegó a 502.875 toneladas, con una suba interanual del 38,1%.

Esos números reflejan una expansión de los volúmenes provinciales, pero no garantizaron la continuidad de todos los establecimientos vinculados con el mineral. La situación de cada empresa también depende de sus costos, capacidad instalada, logística, demanda comercial y decisiones de reorganización.

En Stefenelli, mientras tanto, comenzó el retiro de los materiales almacenados en los galpones. Una vez concluida esa tarea, las instalaciones permanecerán bajo custodia de personal de seguridad y conservarán sus habilitaciones vigentes.

En el ámbito de la actividad circula la posibilidad de una eventual reactivación durante 2027, aunque ETEX no confirmó ningún proyecto ni presentó un cronograma para retomar la producción. Por ahora, la histórica planta permanece fuera del esquema industrial activo de la compañía.

La salida de Corral representa así el final de una etapa de 121 años para una empresa que acompañó distintas generaciones de trabajadores y formó parte de la identidad productiva de la región. Su cierre deja a General Roca sin una de sus industrias tradicionales y abre interrogantes sobre el destino de las instalaciones y las posibilidades de reinserción laboral de quienes quedaron desvinculados.