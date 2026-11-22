El partido Likud, liderado por el primer ministro saliente de Israel, Benjamin Netanyahu, y la fuerza Yashar, encabezada por el exjefe del Estado Mayor Gadi Eisenkot, reanudaron este domingo las conversaciones para intentar conformar un gobierno de unidad nacional.

Las delegaciones de ambos espacios políticos se reunieron en un hotel de Herzliya, localidad ubicada cerca de Tel Aviv. Se trata del segundo encuentro entre las partes en el transcurso de una semana, en medio de las negociaciones para alcanzar un acuerdo de gobernabilidad.

Sin embargo, las conversaciones todavía enfrentan un obstáculo central: la definición de quién estará al frente del eventual gobierno.

La conducción del nuevo gobierno, el principal punto de conflicto

Aunque ambos sectores volvieron a sentarse a negociar, la distribución del liderazgo continúa siendo la principal diferencia que impide avanzar hacia un entendimiento definitivo.

La discusión gira en torno a quién asumirá la conducción del Ejecutivo y cómo se organizará el esquema de poder en caso de concretarse la alianza.

La posibilidad de conformar un gobierno de unidad nacional representa un intento de acercamiento entre dos espacios políticos con referentes de trayectoria en la política y las instituciones militares israelíes.

Por el momento, las negociaciones continúan abiertas y no se anunció un acuerdo sobre la conducción del futuro gobierno. Los próximos encuentros serán determinantes para establecer si ambas fuerzas logran superar sus diferencias y avanzar hacia una administración compartida.