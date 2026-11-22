Fiscal General de la Provincia María Cecilia Vranicich.

La medida alcanza a las cinco fiscalías regionales y responde a un reclamo sostenido de las entidades agropecuarias. En Rafaela, Adrián Soria será uno de los referentes designados para atender esta problemática.

RESUMEN EN CINCO PUNTOS CLAVE

Pullaro y el campo: el gobernador mantiene un compromiso explícito con las entidades rurales y promueve una política de persecución penal frente a los delitos que afectan al sector agropecuario.

Una interpretación penal rigurosa: en Santa Fe, conductas que en otras provincias pueden discutirse como conflictos civiles o económicos pueden ser investigadas penalmente si existen indicios de delito. El libramiento deliberado de cheques sin fondos puede constituir una estafa.

Cinco circunscripciones: la política alcanza a todo el territorio provincial, con siete fiscales designados como referentes para investigar los delitos rurales.

Quiénes están a cargo en la Quinta Circunscripción: Adrián Soria , en Rafaela; Mauricio Spinosa , en San Cristóbal; y Ricardo Milton Kettler , en Tostado.

Investigaciones complejas: la política genera controversias entre abogados, pero las causas por delitos rurales en Santa Fe pueden tener un recorrido judicial exigente. Lograr desvincular a un imputado de una investigación puede resultar particularmente complicado.

Pullaro impartió la orden: En Santa Fe, los delitos rurales se pagan con la cárcel El rigor de Santa Fe frente a los delitos rurales En Santa Fe, los delitos rurales se combaten con una política de persecución penal que busca dar respuestas concretas a las entidades agropecuarias. El gobernador Maximiliano Pullaro mantiene un compromiso explícito con el sector rural y esa orientación se refleja en el criterio de actuación del Ministerio Público de la Acusación. Lo que en otras provincias puede encuadrarse como un conflicto civil o una controversia de naturaleza económica, en Santa Fe puede terminar bajo investigación penal cuando existen elementos que permiten presumir la comisión de un delito. Un ejemplo es el libramiento de cheques sin fondos: los fiscales investigan las circunstancias de cada operación para determinar si existió una maniobra deliberada, un engaño previo y, por lo tanto, una posible estafa. Esta política genera fuertes discusiones en el ámbito jurídico. Hay abogados que cuestionan la extensión de la intervención penal en conflictos comerciales, mientras que desde el sector rural se reclama que estas conductas no queden impunes bajo la apariencia de simples incumplimientos contractuales. Lo cierto es que, en Santa Fe, las investigaciones por delitos vinculados con la actividad rural pueden adquirir una dimensión penal importante. Y conseguir que un imputado quede desvinculado de una causa de estas características puede convertirse en una tarea particularmente compleja.

Un reclamo histórico del sector agropecuario

El Gobierno de Santa Fe avanzó en el fortalecimiento de la investigación de los delitos rurales con la designación de siete fiscales que tendrán a su cargo la coordinación de las actuaciones vinculadas con la inseguridad en el ámbito agropecuario. La decisión fue recibida positivamente por las autoridades provinciales, que consideran fundamental mejorar la respuesta judicial frente a los hechos delictivos que afectan a productores y establecimientos rurales.

La iniciativa involucra al Ministerio Público de la Acusación (MPA) y comprende las cinco circunscripciones judiciales de la provincia. Desde los ministerios de Desarrollo Productivo y de Justicia y Seguridad destacaron que la incorporación de estos referentes permitirá mejorar la comunicación entre los productores, la Policía y los organismos judiciales, además de fortalecer las investigaciones.

La política se desarrolla bajo los lineamientos del gobernador Maximiliano Pullaro, con la participación de los ministros Gustavo Puccini y Pablo Cococcioni, quienes vienen impulsando espacios de coordinación entre el Estado y las instituciones vinculadas con la actividad agropecuaria.

La designación de los fiscales es el resultado de una serie de planteos formulados en las Mesas de Seguridad Rural, espacios donde participan representantes del campo, autoridades municipales y comunales, fuerzas policiales y funcionarios del Ministerio Público de la Acusación.

Desde que estos encuentros volvieron a funcionar en 2024, uno de los principales objetivos fue conseguir una mayor participación del sistema judicial en la prevención y persecución de los delitos que afectan al campo.

Los productores venían reclamando mejores mecanismos para denunciar los hechos, investigaciones más efectivas y respuestas concretas frente a situaciones como el abigeato y otros delitos que perjudican la actividad productiva.

En ese contexto, también se trabajó para promover el uso del sistema de emergencias 911 y de las plataformas digitales de denuncia, herramientas que permiten generar información para orientar los procedimientos policiales y judiciales.

Otro de los aspectos abordados en las reuniones fue la necesidad de reforzar los controles sanitarios, especialmente en los establecimientos dedicados a la comercialización de alimentos.

Quiénes son los siete fiscales designados

La resolución del Ministerio Público de la Acusación estableció los siguientes responsables para cada jurisdicción:

Fiscalía Regional Nº 1: Alejandro Benítez.

Fiscalía Regional Nº 2: Marianela Luna.

Fiscalía Regional Nº 3: Mauro Menéndez.

Fiscalía Regional Nº 4: Juan Sebastián Marichal.

Fiscalía Regional Nº 5: Adrián Soria, con sede en Rafaela; Mauricio Spinosa, en San Cristóbal; y Ricardo Milton Kettler, en Tostado.

Los funcionarios actuarán como referentes especializados en delitos rurales dentro de sus respectivas jurisdicciones. La resolución no contempla la apertura de nuevas fiscalías ni la creación de estructuras judiciales adicionales, sino una asignación específica de responsabilidades para mejorar el trabajo que ya desarrolla el MPA.

Una señal hacia los productores

La decisión representa un reconocimiento institucional a una problemática que durante años estuvo entre las principales preocupaciones de quienes desarrollan actividades agropecuarias en Santa Fe.

El desafío ahora será que estas designaciones se traduzcan en investigaciones más rápidas, mayor esclarecimiento de los hechos y respuestas judiciales concretas.

Para el sector rural, no alcanza con recibir denuncias: resulta indispensable que los delitos se investiguen, que los responsables sean identificados y que quienes producen e invierten en el campo tengan garantías de seguridad.

La provincia apuesta a que la coordinación entre productores, fuerzas policiales y fiscales permita avanzar en esa dirección. El resultado de esta política se medirá, finalmente, en su capacidad para reducir la impunidad y brindar mayor protección a la actividad rural.