El gobernador Maximiliano Pullaro comienza a delinear el escenario político de cara a las elecciones de 2027 y, aunque todavía falta tiempo para la contienda electoral, algunos movimientos dentro del oficialismo santafesino dejan entrever que la estrategia ya está en marcha.

Uno de los puntos que genera mayor expectativa es la posibilidad de habilitar listas colectoras dentro de Unidos. La decisión, según las señales que circulan en el entorno del mandatario, dependerá de las condiciones políticas y electorales que considere convenientes para fortalecer su proyecto de continuidad.

En ese contexto, las recientes declaraciones de Juan Cruz Cándido, secretario general de la Gobernación y uno de los dirigentes de mayor confianza de Pullaro, tuvieron una lectura que excede lo estrictamente partidario. Su mensaje fue interpretado como una advertencia hacia los sectores socialistas que evalúan competir con mayor autonomía dentro del frente oficialista.

La posición que se desprende de sus palabras es clara: quienes pretendan impulsar una alternativa política propia deberán asumir también el desafío de presentar una candidatura a gobernador. La intención sería evitar que determinados sectores utilicen la estructura electoral del oficialismo mientras sostienen discursos o alianzas que no coinciden con la orientación política del mandatario.

Otro elemento que condiciona las negociaciones es el posicionamiento frente al kirchnerismo y al gobernador bonaerense Axel Kicillof, cuya visita a Santa Fe está prevista para el 2 de diciembre. Pullaro busca diferenciarse de ese espacio y no parece dispuesto a compartir protagonismo electoral con dirigentes que reivindiquen ese modelo político.

Mientras tanto, dentro de Unidos también comienza a tomar fuerza la posibilidad de establecer límites a las internas. La alternativa que se analiza es permitir las PASO, pero con una competencia acotada, evitando una multiplicación de listas que termine debilitando al propio frente.

La Libertad Avanza busca capitalizar el escenario

Las definiciones del gobernador también abren una oportunidad para La Libertad Avanza, que pretende consolidar su identidad política en Santa Fe y disputar el electorado que se identifica con las ideas del presidente Javier Milei.

Los libertarios consideran que el escenario electoral podría favorecer una confrontación directa con el peronismo y con el oficialismo provincial. Su objetivo es presentarse como una alternativa claramente diferenciada, sin quedar atrapados en las discusiones internas de Unidos.

De esta manera, la elección de 2027 difícilmente pueda interpretarse como una disputa exclusivamente santafesina. Las discusiones nacionales, la situación económica y el rumbo del Gobierno de Milei tendrán un peso determinante en el comportamiento del electorado.

La incógnita pasa por saber si Pullaro logrará mantener unido a su frente político sin resignar su propia identidad, mientras los libertarios avanzan sobre sectores del electorado que hasta ahora acompañaron al oficialismo provincial.

Reforma del transporte fluvial: una oportunidad para la producción santafesina

En otro frente, el ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, respaldó la media sanción que obtuvo en el Senado nacional una iniciativa destinada a modificar el régimen de cabotaje y marina mercante.

La propuesta busca flexibilizar las condiciones para que embarcaciones extranjeras puedan transportar mercadería entre puertos argentinos, tanto en los ríos como en el litoral marítimo.

Para el funcionario santafesino, la modificación representa una oportunidad estratégica para reducir costos logísticos y potenciar la actividad portuaria del interior productivo.

Actualmente, la mayor parte de las cargas nacionales se moviliza mediante camiones, mientras que el transporte por la Hidrovía continúa teniendo una participación considerablemente menor. Esta situación genera una desventaja para las economías regionales, especialmente por los elevados costos que implica trasladar la producción hacia los principales centros de comercialización.

Puccini destacó que el transporte mediante barcazas puede resultar hasta tres veces más económico que el terrestre. Además, un convoy fluvial tiene capacidad para trasladar una cantidad de mercadería equivalente a miles de camiones, reduciendo gastos y descongestionando las rutas.

La iniciativa también podría beneficiar directamente a los puertos santafesinos, al facilitar el movimiento de granos y otras producciones hacia los principales centros de procesamiento y exportación.

Desde el sector agropecuario también señalaron que una mayor utilización del transporte fluvial permitiría mejorar los ingresos de los productores, reducir los costos de los insumos y fortalecer la competitividad de distintas economías regionales.

El debate de fondo es cómo recuperar la capacidad logística argentina y aprovechar de manera más eficiente una infraestructura natural que, pese a su enorme potencial, todavía no alcanza el desarrollo esperado.

Biocombustibles: Santa Fe reclama prioridad para la industria y el empleo

La agenda productiva también tuvo un capítulo importante en el Congreso nacional. La diputada Gisela Scaglia, presidenta del bloque Provincias Unidas, decidió no acompañar el quórum de una sesión especial en la Cámara de Diputados, reclamando que se incorpore al debate el proyecto de promoción de los biocombustibles.

La iniciativa, que ya cuenta con aprobación del Senado, propone elevar los porcentajes obligatorios de mezcla de biocombustibles en naftas y gasoil.

El objetivo es impulsar nuevamente la actividad de las plantas industriales, generar inversiones y recuperar puestos de trabajo en provincias con fuerte presencia de esta actividad, entre ellas Santa Fe y Córdoba.

Scaglia cuestionó que una propuesta con semejante impacto económico y laboral no haya conseguido avanzar en el tratamiento legislativo. Para la legisladora, resulta necesario que el Congreso priorice las herramientas capaces de generar producción y empleo en el interior del país.

La discusión no es menor para Santa Fe, donde la industria vinculada a los biocombustibles representa una parte importante de la estructura agroindustrial y constituye una oportunidad para agregar valor a la producción primaria.

La falta de avances legislativos vuelve a poner sobre la mesa una discusión recurrente: qué lugar ocupa el interior productivo en las prioridades de la política nacional.

Argentina, atrapada entre modelos que no logran consolidarse

Las distintas discusiones políticas y económicas vuelven a poner en evidencia una dificultad histórica del país: la falta de continuidad en las políticas de desarrollo.

Argentina cuenta con recursos naturales, capacidad industrial, producción agropecuaria y una ubicación estratégica para el comercio internacional. Sin embargo, las constantes modificaciones de rumbo y las diferencias entre modelos económicos impiden, muchas veces, aprovechar esas ventajas.

El desafío consiste en encontrar un esquema que combine estabilidad, inversión, competitividad y generación de empleo, sin quedar atrapado en los extremos de las discusiones ideológicas.

En ese escenario, Santa Fe busca defender sus intereses productivos mientras se prepara para una nueva etapa de definiciones políticas.

Entre las negociaciones electorales, la disputa por el liderazgo opositor y los reclamos por reformas económicas, el 2027 comienza a aparecer mucho antes de lo previsto en el horizonte político provincial.