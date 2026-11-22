La actividad turística tuvo un importante impacto económico en Santa Fe durante los primeros diez meses de 2026. De acuerdo con datos del Observatorio Turístico Provincial, a través del sistema Medatur, el sector movilizó aproximadamente $774.530 millones entre enero y octubre, impulsado por la llegada de más de 1,5 millones de turistas y casi 4,7 millones de visitantes en todo el territorio provincial.

Las cifras reflejan el movimiento generado por el turismo en las distintas localidades santafesinas y su impacto sobre actividades como la gastronomía, el alojamiento, el transporte, la recreación y el comercio.

El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, destacó los resultados y señaló que uno de los objetivos del gobierno de Maximiliano Pullaro es consolidar al turismo como una herramienta para generar empleo, inversiones y actividad económica.

En ese sentido, remarcó la importancia de atraer acontecimientos deportivos, culturales y encuentros de alcance nacional e internacional para sostener el movimiento turístico durante todo el año.

Más de 1.500 eventos impulsaron la actividad

Uno de los factores que contribuyó al crecimiento del sector fue la organización de una amplia agenda de actividades en diferentes puntos de la provincia.

Según el relevamiento oficial, durante el período analizado se desarrollaron 1.597 eventos deportivos, culturales, gastronómicos y encuentros de relevancia nacional e internacional.

Estas propuestas permitieron atraer visitantes, promover el movimiento en distintas localidades y generar oportunidades para los establecimientos hoteleros, restaurantes, bares y comercios.

La estrategia apunta a distribuir la actividad turística más allá de las temporadas tradicionales, utilizando los grandes eventos como herramientas para incentivar los viajes y el consumo.

Gastronomía y recreación concentraron la mitad del movimiento económico

El informe del Observatorio Turístico Provincial también permite identificar cuáles fueron los rubros que recibieron la mayor parte del gasto generado por los visitantes.

La gastronomía, la recreación, los combustibles y otros consumos cotidianos concentraron el 50,3% del movimiento económico registrado entre enero y octubre.

En conjunto, estas actividades representaron unos $389.369 millones, convirtiéndose en uno de los principales destinos del gasto turístico en Santa Fe.

Los números muestran que el impacto del turismo trasciende a los hoteles y alojamientos, ya que también beneficia directamente a pequeños comercios, estaciones de servicio, emprendimientos gastronómicos y prestadores de servicios.

El turismo como motor de las economías locales

Con más de 1,5 millones de turistas y casi 4,7 millones de visitantes en los primeros diez meses del año, Santa Fe busca fortalecer su posicionamiento como destino para eventos, actividades recreativas y propuestas culturales.

Desde el Gobierno provincial destacan que la planificación de una agenda de acontecimientos y las inversiones en infraestructura forman parte de una estrategia para ampliar la actividad y generar oportunidades en las distintas regiones.

El movimiento económico registrado durante 2026 vuelve a poner en evidencia el peso del turismo dentro de la economía santafesina, tanto por su capacidad de atraer visitantes como por el efecto que produce sobre el empleo, el consumo y los servicios.