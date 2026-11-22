La posibilidad de ahorrar en dólares digitales, obtener rendimientos y manejar el dinero desde el celular está transformando la manera de proteger los ahorros en Argentina. Pero no todas las aplicaciones ofrecen las mismas condiciones: algunas se destacan por sus intereses, otras por sus costos y otras por la facilidad para comprar, vender y retirar dinero. ¿Cuál conviene elegir en noviembre de 2026?

RESUMEN EN CINCO PUNTOS CLAVE

Buenbit: una de las alternativas más interesantes para ahorrar en stablecoins y obtener rendimientos.

Ripio: se destaca por sus opciones de inversión y actualmente ofrece rendimientos competitivos en USDC.

Belo: permite operar con dólares digitales y ofrece una experiencia sencilla para el usuario.

Lemon: resulta atractiva para quienes buscan combinar ahorro, pagos cotidianos y criptomonedas.

La clave: no hay que elegir exclusivamente por la tasa de interés. También importan la seguridad, las comisiones, la liquidez y la posibilidad de retirar los fondos.

La batalla por los ahorros digitales

El avance de las criptomonedas abrió una nueva alternativa para quienes buscan proteger sus ahorros de la inflación y reducir su dependencia del peso argentino. Hoy, desde un teléfono celular, es posible comprar dólares digitales, conservarlos y, en determinadas plataformas, obtener intereses por mantenerlos depositados.

Sin embargo, hay una diferencia fundamental: comprar criptomonedas no es lo mismo que ahorrar en criptomonedas que generan rendimientos.

Para quienes buscan estabilidad, las protagonistas son las llamadas stablecoins, especialmente USDT (Tether) y USDC (USD Coin). Son monedas digitales diseñadas para mantener una cotización cercana a un dólar estadounidense.

¿Cuáles son las mejores aplicaciones?

WebCatalog 1. Ripio Destacada por rendimiento Es una alternativa interesante para quienes buscan comprar, vender y mantener criptomonedas. En las tasas relevadas para noviembre de 2026, llegó a ofrecer un rendimiento de hasta 15,67% anual en USDC. La tasa es variable y depende del producto. Buenbit (@buenbit) on X 2. Buenbit Una opción para quienes priorizan la dolarización y los rendimientos sobre monedas digitales. Actualmente vinculada al ecosistema Nexo, ofrece alternativas de ahorro con tasas variables. ‎Belo: your financial passport App - App Store 3. Belo Se destaca por su facilidad de uso, las operaciones con distintas monedas y las opciones para administrar dólares digitales. También ofrece productos con rendimientos variables. Lemon Cash | Startup en Descubre VC | Descubre.vc 4. Lemon Cash Una alternativa para quienes quieren iniciarse en el mundo cripto, comprar stablecoins y utilizar una tarjeta vinculada a su cuenta. Le migliori app per criptovalute 2026 5. Binance Es una de las plataformas internacionales más conocidas. Tiene una amplia variedad de activos, herramientas de inversión y productos de ahorro, aunque puede resultar más compleja para principiantes.

¿Dónde pagan más intereses?

Un relevamiento de rendimientos publicado el 22 de noviembre de 2026 muestra diferencias importantes entre las plataformas.

Plataforma Criptomoneda Tasa anual Lunefi USDT / USDC 18% Ripio USDC 15,67% Nexo USDT 11,50% Belo USDT 10% Lemon USDT 2,70%

Son tasas informadas en una comparación puntual, no rendimientos garantizados. Pueden cambiar y las condiciones de cada producto pueden variar.

La diferencia es considerable. Una persona que coloca 1.000 dólares digitales en un producto que paga el 10% anual podría obtener aproximadamente 100 dólares en intereses durante un año, siempre que se mantenga esa tasa y se cumplan las condiciones del producto.

Pero hay una advertencia: una tasa más alta no significa necesariamente una inversión más segura.

El riesgo que muchos ahorristas desconocen

Las criptomonedas no tienen las mismas garantías que un depósito bancario tradicional. Los rendimientos pueden provenir de préstamos, operaciones financieras o protocolos descentralizados.

Esto significa que pueden existir riesgos de insolvencia de la plataforma, problemas de liquidez, pérdida de paridad de las stablecoins o dificultades para retirar el dinero.

En Argentina, la Comisión Nacional de Valores mantiene un registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV). Es importante verificar que la empresa esté inscripta, pero esa inscripción no equivale a una garantía estatal sobre los fondos depositados.

Entonces, ¿cuál elegir?

Si el objetivo es comenzar a ahorrar en dólares digitales y buscar intereses, Ripio merece especial atención por los rendimientos informados en USDC. Buenbit también es una alternativa para analizar, mientras que Binance puede resultar más apropiada para quienes ya conocen el funcionamiento del mercado.

La decisión debe tomarse comparando la tasa efectiva, las comisiones, las condiciones de retiro y quién administra realmente los fondos.

El mundo de las criptomonedas ya no está reservado exclusivamente a especialistas o grandes inversores. Hoy cualquier persona puede comenzar con montos pequeños desde su teléfono.

La verdadera inteligencia financiera, sin embargo, no consiste en perseguir la tasa más alta, sino en encontrar el equilibrio entre rentabilidad, seguridad y disponibilidad del dinero.

Ahorrar en dólares digitales puede ser una alternativa interesante. Pero antes de invertir, hay que entender dónde se coloca el dinero y qué riesgos se están asumiendo.