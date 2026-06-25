Crean un robot inspirado en un pulpo que puede agarrar objetos bajo el agua de forma autónoma

La naturaleza vuelve a convertirse en fuente de inspiración para la tecnología. Un grupo de investigadores desarrolló un innovador brazo robótico basado en las capacidades de los pulpos, uno de los animales más sorprendentes del mundo marino por su habilidad para adaptarse a entornos complejos y manipular objetos con gran precisión.

El nuevo dispositivo pertenece a la categoría de los llamados “robots blandos”, sistemas construidos con materiales flexibles y deformables que les permiten interactuar de manera más natural con su entorno. A diferencia de los robots tradicionales, caracterizados por estructuras rígidas, este modelo puede adaptarse a distintas superficies y condiciones de trabajo, incluso bajo el agua.

El diseño incorpora ventosas de silicona equipadas con sensores inteligentes capaces de detectar el contacto con objetos y calcular automáticamente la fuerza necesaria para sujetarlos. Gracias a esta tecnología, el brazo puede recoger y manipular elementos de diferentes tamaños y formas sin necesidad de una supervisión constante.

Los responsables del proyecto explicaron que el principal objetivo fue replicar la manera en que los pulpos combinan sensibilidad y movimiento. En estos animales, cada brazo posee cierto grado de autonomía para reaccionar a estímulos externos, una característica que los científicos buscaron trasladar al campo de la robótica.

El funcionamiento del sistema se basa en una red de sensores distribuidos en las ventosas. Cuando una de ellas entra en contacto con un objeto, la estructura se deforma y provoca cambios en señales luminosas generadas por pequeños LED incorporados al mecanismo. Esa información permite calcular la intensidad y dirección de la fuerza necesaria para realizar el agarre.

A diferencia de muchos robots convencionales que dependen de una unidad central para procesar todas las decisiones, este modelo distribuye parte del procesamiento en cada una de sus ventosas. De esta manera, puede reaccionar de forma inmediata y coordinada ante diferentes situaciones, mejorando su capacidad de adaptación.

Los investigadores destacan que esta arquitectura ofrece ventajas importantes para operar en ambientes complejos, especialmente en tareas submarinas donde la precisión y la flexibilidad resultan fundamentales. Entre las posibles aplicaciones futuras se encuentran la exploración marina, la investigación científica, las tareas de rescate y el mantenimiento de infraestructuras bajo el agua.

El avance representa un nuevo paso en el desarrollo de tecnologías bioinspiradas, una disciplina que busca trasladar a la ingeniería las soluciones que la evolución perfeccionó durante millones de años. En este caso, el pulpo se convirtió en el modelo ideal para crear una herramienta capaz de combinar sensibilidad, autonomía y capacidad de adaptación en escenarios donde los robots tradicionales encuentran mayores dificultades.