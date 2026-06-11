Instagram cambia para siempre los perfiles: ahora podrás reorganizar tus publicaciones como quieras

Instagram comenzó a implementar una de las funciones más solicitadas por los usuarios desde hace años: la posibilidad de reorganizar libremente las publicaciones dentro de la cuadrícula del perfil, sin necesidad de eliminarlas ni volver a subirlas.

La nueva herramienta rompe con la tradicional organización cronológica que caracterizó a la red social desde sus inicios y permite que cada usuario acomode fotos, videos y carruseles según sus preferencias estéticas o estratégicas.

Con esta actualización, los perfiles pasan a funcionar como una especie de escaparate digital totalmente personalizable. La novedad resulta especialmente atractiva para creadores de contenido, marcas, medios de comunicación, periodistas y usuarios que buscan construir una identidad visual más ordenada o destacar determinadas publicaciones.

Cómo funciona la nueva herramienta

La opción permite mover cada publicación dentro de la cuadrícula mediante un sistema simple de arrastrar y soltar. Para acceder a esta función, los usuarios deben ingresar a su perfil, mantener presionada una publicación o dirigirse al apartado de edición del perfil, donde encontrarán la opción para reorganizar el contenido.

Una vez activada, es posible modificar la ubicación de las publicaciones hasta lograr el diseño deseado, sin alterar la fecha original de publicación ni perder interacciones acumuladas.

Un aspecto importante es que las publicaciones fijadas seguirán ocupando los primeros lugares del perfil. Por lo tanto, la reorganización solo afectará al resto del contenido visible en la cuadrícula.

Despliegue gradual en todo el mundo

La compañía comenzó a habilitar la función en dispositivos Android y iPhone, aunque como suele ocurrir con este tipo de lanzamientos, la disponibilidad será progresiva.

Por ese motivo, algunos usuarios podrían tardar algunos días o semanas en recibir la actualización. Desde la empresa recomiendan mantener la aplicación actualizada para acceder a las nuevas herramientas apenas estén disponibles en cada región.

Una nueva apuesta de Meta

La llegada de esta función coincide con el lanzamiento de nuevas propuestas dentro del ecosistema de Instagram. Entre ellas aparece Instagram Plus, una modalidad de suscripción que incorpora herramientas exclusivas para quienes buscan ampliar las posibilidades de uso de la plataforma.

La propuesta incluye opciones avanzadas de personalización, estadísticas más detalladas para las historias, configuraciones especiales de audiencia y nuevas formas de destacar contenidos dentro del perfil.

Además, algunas funciones permiten extender la duración de las Stories, acceder a información más precisa sobre las visualizaciones y personalizar la experiencia de interacción con seguidores y amigos.

Con estos cambios, Meta busca fortalecer el perfil de Instagram como una plataforma cada vez más flexible y adaptada a las necesidades de creadores de contenido y usuarios que utilizan la red social como herramienta profesional, comercial o de comunicación personal.