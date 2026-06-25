Alerta informática: un simple clic podría abrir la puerta al robo de todas tus contraseñas

Una reciente investigación en materia de ciberseguridad encendió las alarmas sobre una práctica habitual entre los usuarios de computadoras. Según el estudio, más de un tercio de las infecciones informáticas se originan cuando las personas ejecutan archivos directamente desde las carpetas temporales de Windows, sin verificar previamente su procedencia o seguridad.

El informe señala que estas carpetas suelen almacenar programas descargados de Internet antes de que sean guardados en una ubicación definitiva del equipo. Por ese motivo, acciones aparentemente inofensivas como abrir de inmediato un instalador, un activador o un archivo recién descargado pueden convertirse en la puerta de entrada para distintos tipos de malware.

Los especialistas advirtieron que, en numerosos casos, esa simple acción permite la instalación de programas maliciosos conocidos como “infostealers”. Este tipo de virus está diseñado para recopilar información sensible del usuario, incluyendo contraseñas, datos de navegación, sesiones abiertas en plataformas digitales y otros elementos que pueden ser utilizados para cometer fraudes o robos de identidad.

La investigación se basó en el análisis de millones de registros detectados en espacios ocultos de Internet vinculados a actividades delictivas. A partir de esos datos, los expertos lograron reconstruir cómo se produjeron numerosas infecciones y determinaron que una de las ubicaciones más frecuentes desde donde se ejecutaron los archivos maliciosos fue la carpeta temporal de Windows.

La ruta identificada con mayor frecuencia corresponde al directorio utilizado por el sistema operativo para almacenar archivos temporales relacionados con descargas y procesos en ejecución. Precisamente por tratarse de un espacio de uso cotidiano, muchas personas no sospechan que puede representar un riesgo de seguridad.

Ante este escenario, los especialistas recomiendan extremar los cuidados al descargar programas desde Internet, utilizar software de seguridad actualizado, verificar siempre la procedencia de los archivos y evitar ejecutar aplicaciones directamente desde carpetas temporales sin antes analizarlas.

El informe vuelve a poner de relieve la importancia de los hábitos digitales en la prevención de ataques informáticos, especialmente en un contexto donde el robo de datos personales y credenciales de acceso se ha convertido en una de las principales amenazas para usuarios y empresas.