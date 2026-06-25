Alerta en la industria: los cortes de gas ya afectan a empresas con suministro garantizado

La llegada de las bajas temperaturas volvió a poner en tensión el sistema energético argentino y las restricciones en el suministro de gas natural comenzaron a impactar de lleno en la actividad productiva. Lo que inicialmente afectaba a usuarios con contratos interrumpibles ahora también alcanza a empresas que cuentan con abastecimiento firme, generando preocupación en distintos sectores industriales.

En Córdoba, compañías reportaron reducciones de entre el 25% y el 50% en la provisión de gas, una situación que obliga a reorganizar procesos, buscar combustibles alternativos o incluso detener operaciones para evitar pérdidas económicas.

Representantes del sector industrial señalaron que los inconvenientes comenzaron con las primeras olas de frío de mayo y remarcaron que la falta de previsibilidad complica tanto la producción diaria como la planificación de costos. Además, sostienen que se trata de un problema recurrente que se repite cada invierno debido a las limitaciones de infraestructura para transportar el gas extraído en Vaca Muerta hacia los principales centros de consumo del país.

La situación fue analizada en un encuentro entre dirigentes industriales y representantes de empresas proveedoras de gas licuado de petróleo (GLP), donde se discutieron alternativas para mitigar el impacto de las restricciones. Mientras tanto, las distribuidoras mantienen limitaciones sobre consumos considerados no prioritarios con el objetivo de asegurar el abastecimiento a hogares, hospitales, escuelas y otros servicios esenciales.

Uno de los principales reclamos empresariales apunta a la escasa anticipación con la que se comunican las restricciones. Según explican, muchas veces las notificaciones llegan con poco margen para adaptar los procesos productivos o contratar fuentes energéticas alternativas.

Ante este escenario, algunas industrias optan por reemplazar el gas natural con gas natural licuado (GNL), fuel oil u otros combustibles. Sin embargo, estas soluciones suelen implicar mayores costos operativos que, en ciertos casos, vuelven inviable continuar la producción. Algunas empresas, incluso, deciden paralizar temporalmente sus actividades para evitar trabajar con pérdidas.

Los sectores más expuestos son aquellos con alto consumo energético. Industrias alimenticias, cerámicas y actividades vinculadas al procesamiento agrícola requieren un suministro constante para sostener hornos, secadores y otros equipos fundamentales para la producción.

Las restricciones también alcanzaron a determinadas estaciones de servicio que comercializan GNC bajo contratos interrumpibles. En estos casos, la suspensión del suministro responde a la necesidad de priorizar el consumo residencial durante los picos de demanda provocados por las bajas temperaturas.

Especialistas del sector energético sostienen que el problema no radica en la disponibilidad de gas, sino en la capacidad del sistema para transportarlo hacia los puntos donde se necesita. Por ese motivo, cada invierno reaparece el debate sobre la necesidad de ampliar la infraestructura y realizar inversiones que permitan acompañar el crecimiento de la producción nacional.

Como alternativa, empresas proveedoras de GLP promueven soluciones de respaldo basadas en propano y sistemas duales capaces de sustituir parcialmente el gas natural en situaciones críticas. Sin embargo, desde la industria advierten que estas opciones representan un costo adicional significativo y no resuelven el problema estructural de fondo.

Con pronósticos que anticipan nuevas jornadas de bajas temperaturas, el sector productivo observa con preocupación la evolución de la demanda energética y teme que las restricciones continúen durante gran parte del invierno, afectando la actividad económica y la competitividad de numerosas empresas.