Venezuela sacudida por uno de los terremotos más fuertes de su historia reciente

Venezuela atraviesa horas dramáticas tras los dos potentes terremotos que golpearon al país durante la jornada del miércoles 24 de junio. Los movimientos sísmicos, que alcanzaron magnitudes de 7,2 y 7,5, se produjeron con apenas segundos de diferencia y provocaron importantes daños materiales, decenas de víctimas fatales y cientos de heridos en distintas regiones del territorio venezolano.

Según los reportes preliminares del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), los epicentros se localizaron en el noroeste venezolano, cerca del estado Yaracuy. Los sismos fueron percibidos con fuerza en Caracas y en gran parte del país, además de sentirse en varias regiones de Colombia y otras zonas del Caribe.

Las autoridades venezolanas informaron inicialmente al menos 32 personas fallecidas y más de 700 heridos, aunque los equipos de rescate continúan trabajando entre los escombros y no se descarta que la cifra de víctimas aumente en las próximas horas. También se reportan miles de personas desaparecidas y numerosos edificios dañados o colapsados.

Las imágenes difundidas desde Caracas muestran escenas de pánico, evacuaciones masivas, derrumbes parciales de edificios residenciales y daños en infraestructura pública. El aeropuerto internacional de Maiquetía sufrió afectaciones que obligaron a suspender operaciones, mientras que parte de los servicios de transporte y las actividades educativas fueron interrumpidos por razones de seguridad.

En un primer momento se emitieron alertas de tsunami para varias islas del Caribe, entre ellas Aruba, Curazao y Bonaire. Sin embargo, posteriormente las autoridades fueron levantando algunas de esas advertencias a medida que se analizaba la evolución del fenómeno.

Especialistas consideran que se trata de uno de los eventos sísmicos más severos registrados en Venezuela en más de un siglo. El propio USGS emitió alertas sobre la posibilidad de importantes pérdidas humanas y económicas debido a la intensidad del fenómeno y a la concentración poblacional de las zonas afectadas.

Ante la magnitud de la tragedia, el gobierno venezolano declaró el estado de emergencia y comenzó a coordinar la asistencia internacional. Diversos países y organismos ofrecieron ayuda humanitaria para colaborar en las tareas de rescate y reconstrucción.

Mientras continúan las réplicas y las operaciones de búsqueda, Venezuela enfrenta una de las mayores catástrofes naturales de los últimos tiempos, en una jornada que quedará marcada en la memoria colectiva del país por la violencia de un fenómeno que sembró destrucción y conmoción en gran parte de su territorio.