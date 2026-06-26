Argentina aún enfrenta litigios internacionales por unos US$10.000 millones

Pese a que el Congreso ratificó el acuerdo para cerrar los juicios con los bonistas que quedaron fuera de los canjes tras el default de 2001, Argentina todavía mantiene abiertos varios litigios internacionales que podrían representar un costo cercano a los US$10.000 millones.

Según trascendió, el Gobierno logró reducir en US$50 millones el monto reclamado por un grupo de fondos representados por Attestor Master y Bainbridge. Con ese acuerdo, ya no quedan grandes fondos litigantes vinculados a esa deuda, aunque todavía restan alrededor de US$2.000 millones en manos de inversores individuales.

Uno de los casos más importantes pendientes es el del Cupón PBI, los títulos que pagaban intereses según el crecimiento de la economía. Tras el cambio en la metodología de cálculo del PBI durante el gobierno de Cristina Kirchner, dejaron de abonarse esos pagos y comenzaron las demandas.

En el Reino Unido ya existe una sentencia firme contra Argentina por la versión en euros, por un monto cercano a US$1.800 millones. En Estados Unidos, en tanto, siguen activas demandas por unos US$3.500 millones, aunque especialistas advierten que el riesgo total podría ascender hasta US$9.000 millones si prosperan nuevos reclamos.

Otro expediente relevante es el de la expropiación de Aerolíneas Argentinas. El fondo Titan Consortium obtuvo un fallo favorable del CIADI por unos US$390 millones, aunque la ejecución de esa sentencia continúa en discusión en los tribunales de Washington.

Además, el CIADI mantiene abiertas otras causas contra el país. Entre ellas aparece una nueva estrategia del fondo Burford, que tras el revés judicial en el caso YPF anunció que recurrirá a ese organismo internacional y también buscará llevar su reclamo ante la Corte Suprema de Estados Unidos, aunque reconoce que esa vía tiene pocas posibilidades de éxito.

Mientras el Gobierno avanza en el cierre de antiguos conflictos financieros, estos litigios continúan representando un frente judicial y económico de alto impacto para el país.