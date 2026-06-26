El conmovedor mensaje de Luisana Lopilato para su hijo Noah en el cierre de una etapa

ESPECTÁCULOAna COHENAna COHEN

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Luisana Lopilato atraviesa uno de los momentos más emotivos de su maternidad. A través de sus redes sociales, la actriz le dedicó una sentida carta abierta a su primer hijo, Noah Bublé, acompañada por una serie de fotos inéditas que muestran su crecimiento: desde sus primeros años de vida hasta la adolescencia. La publicación, cargada de ternura, reflejó el profundo vínculo entre madre e hijo y conmovió a sus seguidores.

Luisana Lopilato, a corazón abierto

Este jueves 25 de junio, Luisana Lopilato compartió en su cuenta de Instagram un carrusel de imágenes junto a una carta dedicada a su primogénito, fruto de su matrimonio con el cantante Michael Bublé. En las postales se puede ver a Noah desde la panza de su madre, sus primeros meses de vida y una imagen actual en la que el adolescente ya supera en altura a la actriz.

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7º grado Noah. Hoy cerrás una etapa hermosa y empezás otra llena de posibilidades”, comenzó escribiendo Luisana al pie de la publicación. Allí expresó la emoción por este nuevo capítulo en la vida de su hijo y destacó su crecimiento personal.

“Sé que no siempre fue fácil, pero estoy muy orgullosa de la persona en la que te estás convirtiendo: sensible, fuerte, divertido y con un corazón enorme”, agregó, resaltando las cualidades de su primogénito.

Luego, le dedicó unas palabras de deseo para su futuro: “Que nunca pierdas tu esencia, tu sonrisa ni tu fe. Dios ya está escribiendo el próximo capítulo de tu historia, y sé que va a ser hermoso”.

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Finalmente, cerró el mensaje con una muestra de amor incondicional: “Felicitaciones por terminar 7º grado, mi amor. Siempre voy a estar a tu lado, alentándote en cada paso. Te amo infinitamente”.

Por su parte, Michael Bublé también dejó su mensaje en la publicación: “No hay palabras para describir cuánto amor y orgullo siento”, escribió el cantante, sorprendiendo a los seguidores al expresarse en español. Su comentario se convirtió en uno de los más destacados de la emotiva dedicatoria.

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