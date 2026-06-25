Sofía “Jujuy” Jiménez reveló que tuvo que ir a terapia por el odio que recibió en redes

Sofía “Jujuy” Jiménez realizó un fuerte descargo en redes sociales, donde contó que, a raíz del “hate” que recibió en redes sociales, debió recurrir a terapia psicológica en el pasado.

La modelo había estado presente en el partido entre Argentina y Austria, donde celebró uno de los goles de Lionel Messi con una frase que rápidamente se volvió viral: “¡Gracias, papá, por hacerme hincha de Argentina!”. Sin embargo, la expresión generó una ola de críticas en redes sociales.

Ante esto, la influencer decidió aclarar la situación en sus historias de Instagram y explicar el contexto de sus palabras.

“Yo les juro, no puedo creer, ¿cómo es que hay que explicar todo todo el tiempo?”, comenzó diciendo.

Luego aclaró que se trató de un chiste: “Claramente era un chiste, riéndome de mí misma por aquel video viral donde grité ‘gracias, pa, por hacerme hincha de Boca’”.

En esa línea, remarcó: “Ahora veo mi cara en todos los portales diciendo ‘la frase de Jujuy’, ‘la frase letal de Jujuy’... chicos, era un chiste, estoy riéndome de mí misma”.

Jiménez recordó además el episodio original en la Bombonera: “En ese video que se hizo súper viral, yo terminé muy mal de verdad”.

Y profundizó sobre el impacto emocional que tuvo en ese momento: “Charlando con mi psicóloga, me preguntaba qué había hecho tan grave para recibir tanta violencia, tanta agresión, solo por ser mujer y estar en una cancha de fútbol. La pasé muy mal, pero por suerte pude revertirlo, reírme y hoy ya está superado”.

La modelo también señaló que incluso llegó a capitalizar aquel momento: “Hasta llegué a facturar con esa frase, la usamos en una campaña para Argentina. Nada es tan grave, pude sacarle el peso y volver a conectar conmigo”.

Además, se definió como una persona apasionada: “Soy intensa, manija, vivo con mucha pasión y alegría, y eso muchas veces incomoda, pero no puede ser un problema”.

Sobre el cierre, pidió bajar el nivel de agresión en redes: “Por una sociedad con más humor y amor y menos violencia”, concluyó.