El ruido del poder y las grietas que el Gobierno no puede ocultar

Por RICARDO ZIMERMAN

x: @RicGusZim1

Hay episodios que, por sí solos, parecen menores. Un mensaje en redes sociales, una aclaración apresurada, una desmentida pública entre dirigentes del mismo espacio. Sin embargo, cuando esos hechos se repiten y forman parte de una secuencia, dejan de ser anécdotas para transformarse en síntomas. Y la política, como la medicina, suele revelar sus problemas a través de síntomas antes que mediante diagnósticos explícitos.

Eso fue lo que ocurrió con la confusa situación generada alrededor de la postergación de la presentación del jefe de Gabinete ante el Senado. En cuestión de minutos, una dirigente de peso dentro del oficialismo comunicó una decisión que luego fue relativizada por el propio funcionario involucrado. La escena fue tan breve como reveladora. Porque lo importante no fue la suspensión, ni siquiera la discusión reglamentaria posterior. Lo importante fue que dos voces relevantes del mismo gobierno transmitieron mensajes distintos sobre un mismo asunto.

Desde la Casa Rosada se apresuraron a explicar que no existió ninguna diferencia. Que todo fue una cuestión de formas. Que se trató apenas de una aclaración administrativa. Que nadie quiso desautorizar a nadie. Que no hubo conflicto. La política argentina ha desarrollado una curiosa tradición: cuanto más se insiste en negar una interna, más evidente resulta su existencia.

La administración de Javier Milei ha construido buena parte de su fortaleza sobre una idea central: la verticalidad. La imagen de un gobierno compacto, disciplinado y alineado detrás de un liderazgo fuerte ha sido uno de los activos políticos más importantes del oficialismo. A diferencia de otras experiencias recientes, donde las disputas internas terminaban ocupando más espacio que la gestión, el mileísmo intentó transmitir desde el primer día una estructura sin fisuras.

Pero la realidad suele ser más compleja que las narrativas oficiales.

El crecimiento de La Libertad Avanza como fuerza gobernante incorporó dirigentes con trayectorias, estilos y ambiciones distintas. Lo que durante la campaña podía administrarse mediante la autoridad incuestionable del candidato ganador, hoy debe gestionarse dentro de las complejidades propias del ejercicio del poder. Y el poder, por definición, distribuye influencia, genera competencias y produce tensiones.

En ese contexto, la figura de Patricia Bullrich ocupa un lugar singular. Llegó al oficialismo desde otro espacio político, aportó experiencia de gestión, capacidad territorial y un respaldo electoral que resultó decisivo durante el balotaje. Pero precisamente por ese peso específico, su relación con algunos sectores del núcleo duro libertario nunca estuvo exenta de recelos.

Cada vez que surge una diferencia, por pequeña que sea, reaparece una pregunta que atraviesa silenciosamente al oficialismo: ¿hasta dónde llega la autonomía política de quienes se incorporaron al proyecto y dónde comienza la autoridad del círculo más cercano al Presidente?

La intervención creciente de Karina Milei en la organización política del espacio parece responder justamente a esa inquietud. La secretaria general de la Presidencia se ha convertido en la principal administradora del poder interno. Su protagonismo ya no se limita al armado electoral o a la estructura partidaria. También aparece cada vez con mayor frecuencia en la coordinación legislativa y en la administración de conflictos.

No es casual. Los gobiernos suelen reforzar los mecanismos de conducción cuando perciben señales de dispersión.

Mientras tanto, el jefe de Gabinete quedó atrapado en una discusión que excede largamente la cuestión institucional. La controversia sobre su presentación ante el Senado refleja una disputa más profunda vinculada a su nivel de respaldo político y a su relación con distintos sectores del oficialismo y de la oposición. Las críticas que recibe desde afuera encuentran eco en algunos cuestionamientos silenciosos dentro del propio universo libertario.

La paradoja es que el Gobierno atraviesa un momento relativamente favorable en términos económicos y de opinión pública. La inflación mantiene una tendencia descendente respecto de los picos heredados y la administración conserva niveles de apoyo que muchos gobiernos en situaciones de ajuste no lograron sostener. Sin embargo, precisamente por eso, los conflictos internos adquieren mayor visibilidad.

Cuando la economía domina la agenda, las internas quedan ocultas detrás de los números. Cuando los indicadores ofrecen cierto alivio, la política vuelve a ocupar el centro de la escena.

La oposición observa esa situación con atención. Sabe que todavía carece de la fuerza necesaria para imponer condiciones decisivas en el Congreso, pero también comprende que los oficialismos suelen debilitarse más por sus contradicciones internas que por los ataques externos. La historia reciente ofrece numerosos ejemplos.

Por ahora, el Gobierno conserva una ventaja considerable: la autoridad presidencial sigue siendo indiscutida dentro de su espacio. No existe ningún dirigente capaz de desafiar seriamente el liderazgo de Javier Milei. Sin embargo, la ausencia de rivales internos no elimina los problemas de coordinación ni las disputas por espacios de influencia.

La verdadera discusión no gira alrededor de un informe legislativo postergado ni de un mensaje publicado en una red social. La cuestión de fondo es otra. Se trata de determinar cómo evolucionará la estructura de poder de un gobierno que nació como una fuerza antisistema y que ahora debe administrar las complejidades tradicionales de cualquier administración.

Las contradicciones que antes podían resolverse en la intimidad hoy quedan expuestas en tiempo real. Y cada exposición pública erosiona, aunque sea mínimamente, la imagen de cohesión que el oficialismo intenta preservar.

Quizás el episodio termine olvidado en pocos días. La dinámica política argentina suele devorar rápidamente las polémicas menores. Pero las señales permanecen. Y las señales indican que, detrás de la disciplina que el Gobierno exhibe hacia afuera, empiezan a asomar tensiones que ya no resultan tan fáciles de ocultar.