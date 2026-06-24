Pullaro anticipó una nueva discusión salarial y reconoció que “los salarios están atrasados”

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, confirmó que la provincia volverá a convocar a los gremios estatales y docentes durante el segundo semestre para reanudar las negociaciones salariales y analizar una nueva actualización de los haberes en función de la evolución de la inflación.

El mandatario sostuvo que, una vez concluido junio, el Gobierno provincial evaluará el impacto que tuvo el aumento de precios durante la primera mitad del año y comparará esos datos con la política de recomposición salarial aplicada hasta el momento. En ese marco, aseguró que la administración provincial avanzará con nuevas medidas destinadas a mejorar los ingresos de los trabajadores públicos.

Pullaro reconoció que la situación económica continúa siendo compleja para una gran parte de la población y advirtió que los sectores medios y medios bajos son los que más sienten las dificultades para sostener el nivel de vida. Según expresó, aunque algunos indicadores macroeconómicos muestran señales de estabilidad, esa mejora todavía no se refleja plenamente en la economía cotidiana de las familias.

“El salario viene perdiendo poder adquisitivo y la realidad de muchos hogares sigue siendo complicada”, admitió el gobernador al referirse al escenario económico actual.

Durante el primer semestre de 2026, la provincia otorgó una actualización salarial acumulada del 12,5%, distribuida en incrementos mensuales aplicados entre enero y junio. La pauta fue diseñada tomando como referencia las proyecciones inflacionarias disponibles al momento de la negociación.

Sin embargo, distintos sectores sindicales consideran que esos porcentajes no alcanzaron para compensar la pérdida de poder de compra acumulada y reclaman una nueva discusión paritaria. Entre ellos se encuentran los gremios docentes, que en los últimos días intensificaron sus pedidos para que el Gobierno convoque cuanto antes a una nueva ronda de negociaciones.

Desde Amsafé, uno de los principales sindicatos del sector educativo, plantearon la necesidad de una recomposición salarial más significativa y propusieron la incorporación de mecanismos automáticos de actualización vinculados a la evolución de la inflación. El objetivo, según sostienen, es evitar que los salarios vuelvan a quedar rezagados frente al aumento del costo de vida.

La confirmación de Pullaro abre ahora una etapa de expectativa entre los trabajadores estatales y docentes, quienes aguardan una convocatoria formal para comenzar a discutir los porcentajes que regirán durante la segunda mitad del año.

El desafío para la administración provincial será encontrar un equilibrio entre las demandas de recomposición salarial y las posibilidades financieras del Estado santafesino, en un contexto donde la recuperación de los ingresos se ha convertido en una de las principales preocupaciones de amplios sectores de la sociedad.

Con la negociación paritaria nuevamente en el horizonte, el Gobierno provincial busca mostrar disposición al diálogo mientras intenta responder a un reclamo que atraviesa a buena parte de los empleados públicos: recuperar el poder adquisitivo perdido frente a la inflación de los últimos años.