Santa Fe elimina Ingresos Brutos para espectáculos y apuesta a potenciar el turismo y la cultura

El Gobierno de Santa Fe anunció una nueva medida de alivio fiscal destinada a fortalecer la actividad cultural y turística de la provincia. Se trata de la exención total del impuesto sobre los Ingresos Brutos para eventos vinculados a la industria del espectáculo, una decisión que busca incentivar la realización de shows, recitales y actividades masivas con impacto económico en distintas localidades.

La iniciativa fue presentada en Rosario por la vocera de la Gobernación, Virginia Coudannes, y se suma a una serie de beneficios fiscales que la administración provincial viene implementando para distintos sectores productivos.

Según explicaron desde el Ejecutivo, la medida apunta a impulsar una actividad que genera empleo directo e indirecto, además de movilizar rubros como la gastronomía, la hotelería, el comercio y los servicios asociados al turismo.

Durante la presentación, Coudannes destacó que detrás de cada espectáculo existe una amplia cadena de trabajadores, artistas, técnicos y emprendedores que dependen del desarrollo de este tipo de eventos. En ese sentido, remarcó la importancia de acompañar a un sector que contribuye al crecimiento económico y cultural de la provincia.

La funcionaria señaló además que la decisión permitirá mejorar la competitividad de Santa Fe frente a otras jurisdicciones que ya cuentan con beneficios similares, favoreciendo la llegada y permanencia de grandes espectáculos que anteriormente podían optar por otros destinos.

Los números del sector reflejan la magnitud de la actividad. Cada año se realizan miles de espectáculos musicales en salas con capacidad para más de 400 personas, mientras que millones de asistentes participan de eventos artísticos y culturales en distintos puntos de la provincia.

Además, una parte significativa del público llega desde otras provincias, generando movimiento turístico y un importante impacto económico local. A esto se suma la participación predominante de empresas santafesinas en la organización y prestación de servicios relacionados con la actividad.

La exención para espectáculos se incorpora a otras medidas impulsadas por la gestión provincial, entre ellas beneficios vinculados al empleo, incentivos fiscales para el sector agropecuario, mecanismos de crédito fiscal y exenciones destinadas a diversas actividades productivas.

Con esta nueva herramienta, el Gobierno provincial busca consolidar a Santa Fe como una plaza atractiva para la realización de eventos de gran convocatoria, promoviendo al mismo tiempo el desarrollo cultural, el turismo y la generación de empleo en todo el territorio.