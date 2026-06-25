Juliano cuestionó a la oposición por bloquear el debate sobre Adorni en Diputados

Pablo Juliano cuestionó a los diputados que no dieron quórum para debatir la interpelación de Manuel Adorni.

El legislador denunció una contradicción entre los discursos públicos y las decisiones adoptadas en el recinto.

Consideró que el Congreso perdió una oportunidad para exigir explicaciones institucionales al jefe de Gabinete.

Juliano vinculó la discusión con la necesidad de fortalecer los mecanismos de control parlamentario.

También criticó la comisión creada para analizar el caso y puso en duda su efectividad.

El diputado sostuvo que la sociedad reclama mayor transparencia y respuestas concretas de la dirigencia política.

La frustrada sesión especial convocada para debatir una posible interpelación al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, continúa generando repercusiones en el ámbito político. Tras la caída de la convocatoria por falta de quórum, el diputado nacional Pablo Juliano volvió a criticar a los sectores opositores que decidieron no acompañar la iniciativa y cuestionó la actitud de quienes, según afirmó, expresan cuestionamientos públicos al funcionario pero luego evitan impulsar mecanismos institucionales para exigirle explicaciones.

El legislador de Provincias Unidas sostuvo que la discusión parlamentaria representaba una oportunidad importante para abordar las dudas planteadas en torno al jefe de Gabinete y lamentó que la Cámara de Diputados no haya logrado reunir el número necesario de legisladores para habilitar el debate.

Según expresó, existe una diferencia entre los discursos que algunos dirigentes mantienen en los medios de comunicación y las decisiones que posteriormente adoptan dentro del recinto. En ese sentido, consideró que varios representantes políticos cuestionan públicamente a Adorni, pero cuando llega el momento de promover herramientas parlamentarias para avanzar en el esclarecimiento de los hechos optan por no respaldarlas.

Juliano remarcó que la semana en la que se intentó realizar la sesión estuvo atravesada por nuevos episodios vinculados al caso que involucra al ex intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, situación que, a su entender, reforzaba la necesidad de abrir una discusión institucional sobre distintos aspectos de la transparencia y la responsabilidad de los funcionarios públicos.

En ese contexto, el diputado cuestionó especialmente la decisión de algunos bloques de no aportar el quórum necesario para habilitar el tratamiento de la iniciativa. Desde su perspectiva, el Congreso contaba con herramientas constitucionales y reglamentarias suficientes para avanzar en un proceso de control parlamentario que permitiera despejar interrogantes y ofrecer respuestas públicas.

La interpelación es uno de los mecanismos previstos dentro del funcionamiento legislativo para requerir explicaciones a funcionarios del Poder Ejecutivo. Su utilización suele generar fuertes debates políticos, especialmente cuando involucra a integrantes de alto rango dentro de la estructura gubernamental.

Uno de los puntos más críticos planteados por Juliano estuvo relacionado con la creación de una comisión destinada a analizar la situación del jefe de Gabinete. El legislador manifestó su escepticismo respecto de la utilidad práctica de ese ámbito y sostuvo que su carácter informativo limitaría significativamente las posibilidades de avanzar en medidas concretas.

A su juicio, la conformación de esa comisión podría transformarse en una instancia meramente formal que termine postergando definiciones de fondo. Por esa razón, insistió en que el tratamiento directo en el recinto representaba una alternativa más efectiva para abordar las inquietudes planteadas por distintos sectores políticos.

El diputado también advirtió sobre el impacto que este tipo de situaciones puede generar en la percepción ciudadana respecto del funcionamiento de las instituciones. Según señaló, existe un creciente cansancio social frente a procesos políticos que se prolongan durante meses sin arribar a conclusiones concretas o sin brindar respuestas claras a las demandas de transparencia.

En ese marco, volvió a reclamar una actitud más activa por parte de los legisladores y sostuvo que el Congreso debe asumir plenamente su función de control sobre los actos del Poder Ejecutivo. Para Juliano, la discusión no se limita a la situación particular de Adorni, sino que involucra principios vinculados al equilibrio de poderes y al fortalecimiento de los mecanismos de rendición de cuentas.

Mientras tanto, la polémica continúa abierta y la posibilidad de impulsar nuevas iniciativas vinculadas al caso sigue siendo motivo de debate entre los distintos bloques parlamentarios. La falta de consenso para avanzar con la interpelación dejó expuestas las diferencias dentro de la oposición y anticipa que la discusión sobre el alcance de los controles legislativos seguirá ocupando un lugar central en la agenda política de las próximas semanas.