Quintela pidió unidad en el peronismo y llamó a evitar confrontaciones internas

Ricardo Quintela pidió bajar la tensión interna y fortalecer la unidad del peronismo.

El gobernador consideró que el espacio debe priorizar el diálogo y evitar enfrentamientos entre dirigentes.

Manifestó su apoyo a la continuidad de las elecciones primarias como herramienta de definición política.

Respaldó a Cristina Fernández de Kirchner y cuestionó las decisiones judiciales que la involucran.

También formuló críticas al funcionamiento del Poder Judicial por la demora en distintas resoluciones.

El mandatario cuestionó la política económica del Gobierno y reclamó una mayor participación provincial en los proyectos de inversión.

El gobernador de la provincia de La Rioja, Ricardo Quintela, se pronunció sobre las tensiones que atraviesan distintos sectores del peronismo y llamó a priorizar la unidad política de cara a los próximos desafíos electorales. En medio de las diferencias que en los últimos meses quedaron expuestas entre dirigentes alineados con la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el gobernador bonaerense Axel Kicillof, el mandatario riojano consideró que el espacio debe concentrarse en construir consensos antes que profundizar disputas internas.

Durante una entrevista radial, Quintela aseguró que no conoce en detalle las diferencias que atraviesan los distintos sectores del peronismo en la provincia de Buenos Aires, aunque sostuvo que la prioridad debe ser la construcción de un ámbito común de diálogo y debate. Según expresó, el objetivo central del movimiento justicialista debe ser elaborar una propuesta política capaz de recuperar respaldo social y ofrecer una alternativa de gobierno para el país.

En ese sentido, planteó que las discusiones internas no deberían transformarse en enfrentamientos que debiliten al espacio político. Para el gobernador, el desafío consiste en encontrar puntos de coincidencia entre los distintos sectores que integran el peronismo y avanzar hacia una estrategia común frente al escenario político nacional.

Las declaraciones de Quintela se producen en un contexto marcado por debates internos sobre liderazgos, posicionamientos electorales y estrategias de construcción política dentro de la principal fuerza opositora al gobierno de Javier Milei. En ese marco, el mandatario riojano insistió en la necesidad de privilegiar los acuerdos por encima de las diferencias.

Otro de los temas abordados por Quintela fue el mecanismo de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. El gobernador sostuvo que una parte importante de la dirigencia peronista considera que las PASO continúan siendo una herramienta válida para ordenar la competencia interna y definir candidaturas mediante la participación ciudadana.

Según explicó, ese sistema permite canalizar las distintas expresiones políticas dentro de una misma coalición y resolver las disputas de representación a través del voto popular. La posición del mandatario se suma a la de otros dirigentes que defienden la utilización de las primarias como mecanismo de legitimación electoral.

Durante la entrevista también se refirió a la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner. Quintela expresó su respaldo a la ex mandataria y cuestionó las decisiones adoptadas en las causas que la involucran. En esa línea, consideró que existen elementos que justifican una revisión de los fallos y sostuvo que la dirigente no debería ser responsabilizada por las acciones individuales de funcionarios de menor rango.

El gobernador además interpretó que la negativa de la ex presidenta a aceptar eventuales mecanismos de beneficio judicial responde a su convicción de no haber cometido delito alguno. Por esa razón, planteó la necesidad de que las instancias judiciales superiores vuelvan a analizar su situación procesal.

Las críticas de Quintela también alcanzaron al funcionamiento del Poder Judicial. El mandatario afirmó que existen demoras excesivas en la resolución de cuestiones vinculadas con intereses de relevancia pública y cuestionó lo que definió como una falta de respuestas oportunas en determinados expedientes.

En el plano económico, el gobernador formuló cuestionamientos a la política impulsada por la administración nacional. Según sostuvo, las expectativas generadas en torno a nuevas inversiones aún no se tradujeron en desembolsos concretos de magnitud y advirtió sobre posibles impactos fiscales derivados de los cambios introducidos en los regímenes de promoción económica.

Asimismo, expresó su preocupación por el aprovechamiento de los recursos naturales y planteó que las provincias deben participar activamente en los proyectos de inversión vinculados a sus riquezas estratégicas. Desde su perspectiva, el desarrollo económico debe contemplar esquemas de asociación que permitan generar beneficios directos para las economías regionales y las comunidades locales.

Con estas definiciones, Quintela volvió a posicionarse dentro del debate político nacional, promoviendo un mensaje de unidad hacia el interior del peronismo mientras mantiene una postura crítica frente a las principales políticas impulsadas por el Gobierno nacional.