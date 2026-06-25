Rugieron los motores y los recuerdos en una nueva propuesta del Museo Histórico

El pasado viernes, rugieron los motores en el Museo Histórico Municipal. La propuesta contó con la presencia del intendente Leonardo Viotti, quien acompañó la jornada junto a los asistentes, vecinos, aficionados al deporte motor y familias en una tarde dedicada a revivir historias, anécdotas y momentos que forman parte de la identidad deportiva de la ciudad.



El encuentro contó con la participación de los pilotos locales Nicolás González y Rubén Valsagna, y fue guiado por Iván Alovatti, apasionado del automovilismo, piloto, mecánico y periodista, quien condujo la conversación y promovió el intercambio con el público presente.



Durante la charla, los protagonistas compartieron experiencias, recuerdos e hitos de sus trayectorias deportivas, generando un enriquecedor ida y vuelta con los asistentes, que se sumaron activamente a la propuesta.



Posteriormente, se desarrolló la conferencia de prensa del Turismo Carretera, que convocó a numerosos seguidores de la categoría en la previa de una nueva presentación en Rafaela.



Como cierre de la jornada, los asistentes pudieron apreciar de cerca los vehículos de Rubén Valsagna, Martín Basso y Peña Rueda, además de disfrutar del esperado "rugir de motores", uno de los momentos más celebrados por el público. Muchos vecinos aprovecharon también la ocasión para recorrer la muestra "Hitos y Mitos", que recorre más de cuatro décadas de historia deportiva local.



La actividad volvió a poner en valor la profunda tradición automovilística de Rafaela y el lugar que ocupa este deporte en la memoria colectiva de la comunidad.