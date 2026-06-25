Cambios en el transporte urbano: ya no habrá servicio los sábados en Rafaela

La Municipalidad de Rafaela anunció una serie de medidas de reestructuración económica con el objetivo de equilibrar las cuentas públicas frente a una importante reducción de recursos proyectada para el próximo año. Entre las decisiones más relevantes se encuentra la suspensión del servicio de transporte público urbano durante los sábados.

De acuerdo con los datos presentados por el Ejecutivo local, los viajes realizados durante esa jornada representan apenas el 7% del total semanal, por lo que la medida fue considerada una de las alternativas para disminuir el déficit operativo que actualmente registra el sistema.

Desde el municipio explicaron que los costos de funcionamiento del transporte continúan en aumento, mientras que los ingresos no acompañan ese crecimiento, situación que obliga a revisar distintos aspectos del servicio para garantizar su sostenibilidad.

La eliminación de los recorridos de los sábados forma parte de un paquete más amplio de acciones destinadas a reducir gastos y optimizar recursos en diferentes áreas de la administración pública.

La decisión ya generó repercusiones entre vecinos y usuarios habituales, especialmente entre quienes utilizan el transporte urbano para asistir a sus trabajos, realizar trámites o desarrollar actividades comerciales durante los fines de semana.

En los próximos días se conocerán mayores precisiones sobre la implementación de la medida y las alternativas que podrían evaluarse para mitigar su impacto en la comunidad.