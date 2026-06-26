Grandes estrenos en la pantalla del Cine Belgrano

Los estudios DC Studios presentan el último largometraje de «Supergirl»: basado en el cómic «Supergirl: Mujer del Mañana», donde se muestra a Kara Zor-El sin sentido propio de su vida, habiendo visto a su planeta destruido y llegando muy tarde para proteger a un primo que no la necesita. Kara cree haber tenido suficiente hasta que una aventura le cambia todo.



Esta película es dirigida por Craig Gillespie y protagonizada por Milly Alcock. El reparto se completa con Jason Momoa, Matthias Schoenaerts, Eve Ridley y Emily Beecham.



El filme está destinado a la familia y público general, se exhibirá de viernes a martes, a las 18:00, en su versión 2D, y doblada al español. La entrada general es de $7500.



Otra opción para toda la familia es la última película de Spielberg: el film de ciencia ficción «El día de la revelación», que se podrá ver de viernes a lunes, en su versión subtitulada y en 2D, a las 21:30.



Esta película es mucho más que un simple film sobre aliens. Se trata del regreso del mejor y experto director de cine de ciencia ficción Steven Spielberg ya maduro con estos temas y con preguntas alarmantes. Desde si la sociedad está en condiciones de saber la verdad sobre que no estamos solos en el universo hasta las características autodestructivas, pasando por cuestiones como la creciente autonomía de las corporaciones tecnológicas privadas que fueron acumulando más poder (incluso que los gobiernos) y el papel de denuncia que aún mantienen algunos medios de comunicación.



Steven Spielberg es el director de «El día de la revelación» y el guionista es David Koepp, a partir de una historia original del mencionado director.





El reparto está compuesto por Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth, Eve Hewson y Colman Domingo.





La película tiene una duración de 145 minutos y su calificación es con supervisión parental sugerida. La entrada general tiene un valor de $7500.





Espacio INCAA



En el Espacio INCAA las propuestas son dos. La primera, «Una directora extraordinaria» (viernes y sábado, a las 19:50).





En diciembre del 2018, Mónica, la directora del Colegio Nacional de Pehuajó, entrega la llave de la escuela para refaccionar los baños. La obra se retrasa y comienzan las clases con baños químicos.



Un día, el arquitecto desaparece. Entonces, Mónica deberá luchar contra la burocracia y mantener la calma en la escuela. Serán los alumnos quienes se sumen a su lucha.



La realización, inspirada en una historia real, es dirigida por Fabiana Urricelqui y protagonizada por Analía Malvido, Luciana Dulizky y Verónica Beluje.



La película tiene una duración de 90 minutos y es para audiencia general.



La segunda propuesta, «Estelares, nuestros días en mi memoria», un documental inspirado en Estelares y dirigido por Gonza López. El reparto está compuesto por Manuel Moretti, Torio Bertamoni, Pablo Silvera, Willy Harrington, Eduardo Minervino, Javier Miranda y Martín Bosa.



La Plata es una ciudad de la música. En sus calles universitarias y cosmopolitas conviven géneros diversos y letras entrañables que marcaron una huella incomparable en la escena nacional.





«Nuestros días en mi memoria» es una postal de esta identidad platense expresada a través de la historia de Estelares que sintetiza estos rasgos característicos y únicos de la ciudad. Narra el contexto musical de los 90 y la evolución artística de la banda que se convirtió en una de las referencias más importantes de la Argentina.



Se trata de un relato íntimo compuesto por material inédito de archivo y entrevistas a los protagonistas que abre un abanico de baladas y poesías llenas de amor y melancolía.



Este documental está programado para los días domingo 28, lunes 29 y martes 30 de junio a las 19.50.



La entrada general es de $4000 y con descuento a jubilados y estudiantes $2000.





Promociones



Las entradas para funciones cinematográficas de los viernes que sean adquiridas con tarjetas de crédito de Nuevo Banco de Santa Fe, a excepción de las películas proyectadas en el marco de Espacio INCAA, tendrán un descuento del 50 %.



Además, todos los días lunes y martes, el cine ofrece la promoción «2x1» en entradas adquiridas sólo en efectivo. Esta promoción es válida para todas las películas comerciales, excepto las funciones de Espacio INCAA.



Se recuerda que las entradas se pueden comprar únicamente de forma presencial en la boletería del cine unos minutos antes de cada función.