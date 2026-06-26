El desgarrador pedido de Catherine Fulop después de los terremotos en Venezuela

Catherine Fulop se mostró profundamente conmocionada por los terremotos en Venezuela, que dejaron un saldo de 188 muertos y más de 1500 heridos. Al aire del programa Está pasando, por la pantalla de TN, la modelo realizó un desesperado pedido de ayuda para el país.

“Venezuela necesita dinero para comprar materiales”, expresó visiblemente angustiada.

La mamá de Oriana Sabatini contó que su familia se encuentra en el país, aunque afortunadamente todos están a salvo. “Por suerte están todos bien, pero uno no deja de tener el corazón exprimido y con muchísima tristeza por lo que está pasando”, señaló.

Fulop remarcó la necesidad de una respuesta urgente por parte de las autoridades y la comunidad internacional: “Ahora la acción que tenemos que tomar es hacer presión para que el Gobierno abra las vías de ayuda humanitaria”, afirmó. En ese sentido, explicó que hay empresas y constructoras dispuestas a colaborar, pero que se necesitan permisos oficiales para movilizar maquinaria y permitir el ingreso de especialistas.

También mencionó la importancia de la asistencia internacional: “Esa ayuda humanitaria de otras partes del mundo como Chile, Israel, Estados Unidos tiene que habilitarse”, sostuvo.

En la misma línea, advirtió que la asistencia está llegando con demoras: “Estamos atrasados, no está llegando la ayuda que se necesita”, cuestionó. Y agregó que es clave agilizar visas y autorizaciones para el ingreso de recursos y equipos, mientras Defensa Civil trabaja con recursos limitados.

Por último, hizo un llamado a la confianza en quienes organizan la recaudación de fondos: “Se van a necesitar medicamentos, los hospitales están devastados desde hace años y ahora se suma esta catástrofe. Necesitamos dinero para que entre al país y poder ayudar a la gente”, concluyó.