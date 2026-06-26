Pullaro reunió a la nueva Corte y ratificó su plan de renovación del máximo tribunal

En medio de una semana marcada por versiones y tensiones en torno al futuro de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, el gobernador Maximiliano Pullaro compartió una cena con ministros recientemente incorporados al máximo tribunal y con quienes fueron designados para asumir una vez que se produzcan las vacantes previstas.

El encuentro fue interpretado como una señal política de la estrategia del Gobierno para avanzar en una profunda renovación de la Corte.

Entre los asistentes estuvieron Rubén Weder y Jorge Baclini, quienes asumieron durante 2025 tras las salidas de Mario Netri y María Angélica Gastaldi, además de ocupar el séptimo cargo creado por la reforma judicial. También participaron Aldo Alurralde, Diego Maciel y Jorgelina Genghini, cuyos pliegos fueron aprobados por la Legislatura en febrero, aunque las vacantes que deberán ocupar todavía no se produjeron.

La única ausencia entre los ministros designados fue la de Margarita Zabalza, quien no asistió por motivos personales.

Una Corte en transición

Los futuros integrantes reemplazarán a Eduardo Spuler, Roberto Falistocco y Rafael Gutiérrez. Sin embargo, hasta el momento solo Spuler formalizó su renuncia, que se hará efectiva el 1 de septiembre.

Ni Falistocco ni Gutiérrez presentaron aún su dimisión, pese a que ambos superan el límite de edad establecido por la nueva Constitución provincial. Esa situación derivó en una particularidad institucional: existen jueces designados para ocupar cargos que todavía permanecen cubiertos.

Justamente, ninguno de los tres ministros salientes participó de la cena. Tampoco asistió Daniel Erbetta, quien será el único integrante de la conformación anterior que continuará en funciones.

El mensaje del gobernador

Durante el encuentro, Pullaro reafirmó ante los magistrados su intención de impulsar una etapa de reformas dentro del Poder Judicial y destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la nueva integración de la Corte.

Según trascendió, la reunión también sirvió para que los ministros recientemente incorporados y quienes asumirán en los próximos meses intercambiaran opiniones sobre el funcionamiento del máximo tribunal y analizaran posibles criterios de trabajo para la nueva etapa.

La tensión con Gutiérrez

La cena se produjo pocos días después de que el presidente de la Corte, Rafael Gutiérrez, volviera a cuestionar públicamente la decisión del Gobierno de nombrar reemplazantes antes de que existieran vacantes formales y reiterara que dejará su cargo "cuando quiera".

En la Casa Gris sostienen que el magistrado se comprometió a presentar su renuncia luego del 30 de junio para que se haga efectiva en noviembre, aunque Gutiérrez evitó confirmarlo públicamente.

Esta semana, tras compartir distintos actos oficiales con Pullaro, el titular de la Corte relativizó las versiones sobre una posible remoción por decreto y afirmó: "Quédense tranquilos que yo ya decidí lo que voy a hacer".

Además, negó tener un compromiso personal con el gobernador y aseguró que su única obligación es con el Poder Judicial. Mientras tanto, el Gobierno mantiene su hoja de ruta para concretar la renovación del máximo tribunal santafesino.