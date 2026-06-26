Lipovetzky respondió a Milei y reavivó el debate sobre la derogación de la Ley de Alquileres

Daniel Lipovetzky respondió a las críticas de Javier Milei por la Ley de Alquileres.

El ex diputado defendió la normativa que impulsó durante su paso por el Congreso.

También cuestionó la derogación de la ley y el rumbo de la política habitacional oficial.

Lipovetzky sostuvo que la situación de los inquilinos empeoró en los últimos años.

El Gobierno mantiene que la desregulación permitió ampliar la oferta de viviendas en alquiler.

La polémica reabrió el debate sobre el rol del Estado en el mercado inmobiliario argentino.

El ex diputado nacional Daniel Lipovetzky volvió a quedar en el centro de la discusión sobre la política habitacional luego de responder con dureza a declaraciones del presidente Javier Milei, quien lo había cuestionado públicamente por haber impulsado la Ley de Alquileres sancionada durante el gobierno anterior y posteriormente derogada por la actual administración.

La polémica se produjo luego de la difusión de un material audiovisual en el que el mandatario volvió a criticar la normativa que reguló el mercado locativo durante varios años. Milei calificó negativamente la iniciativa y apuntó contra quienes promovieron su aprobación en el Congreso, entre ellos Lipovetzky, uno de los principales impulsores del proyecto durante su paso por la Cámara de Diputados.

La respuesta del ex legislador llegó a través de sus redes sociales, donde rechazó las acusaciones presidenciales y cuestionó la gestión del Gobierno nacional. En su publicación, Lipovetzky defendió el espíritu de la ley que impulsó y sostuvo que su objetivo siempre fue proteger a los inquilinos frente a las dificultades de acceso a la vivienda.

Además de responder a las críticas personales, el ex diputado aprovechó la ocasión para volver a cuestionar el rumbo adoptado por la administración libertaria en materia de alquileres. Según afirmó, la situación de quienes alquilan una vivienda se deterioró desde la derogación de la normativa y consideró que las condiciones actuales del mercado benefician principalmente a los propietarios.

El intercambio reavivó una discusión que permanece abierta desde que el Gobierno decidió eliminar la Ley de Alquileres como parte de su programa de desregulación económica. La norma establecía, entre otros aspectos, plazos mínimos de contratación y mecanismos de actualización de precios que fueron objeto de fuertes cuestionamientos por parte de propietarios, inmobiliarias y sectores vinculados al mercado inmobiliario.

Desde el oficialismo sostienen que la derogación permitió ampliar la oferta de propiedades disponibles para alquiler y otorgó mayor libertad contractual entre las partes. Los defensores de la medida argumentan que las regulaciones previas habían generado distorsiones que redujeron la cantidad de inmuebles ofrecidos y contribuyeron a incrementar los valores de los contratos.

Por el contrario, quienes respaldaban la legislación derogada consideran que la eliminación de esos mecanismos dejó a los inquilinos en una situación de mayor vulnerabilidad frente al poder de negociación de los propietarios. En ese marco se inscriben las declaraciones de Lipovetzky, quien aseguró que una porción cada vez mayor de los ingresos familiares debe destinarse al pago de la vivienda.

El ex diputado afirmó que los costos de alquiler alcanzaron niveles históricamente elevados en relación con los salarios y cuestionó la falta de herramientas estatales para equilibrar la relación entre propietarios e inquilinos. También sostuvo que la política impulsada por el Gobierno favorece a los sectores con mayor capacidad económica y profundiza las dificultades de acceso a la vivienda para amplios sectores de la población.

Durante su descargo, Lipovetzky también formuló críticas personales hacia Milei y recordó aspectos de la trayectoria del mandatario previos a su llegada a la Presidencia. El ex legislador sostuvo que el jefe de Estado perdió de vista las dificultades cotidianas que enfrentan quienes dependen de un alquiler para acceder a una vivienda.

La controversia vuelve a poner sobre la mesa uno de los debates más sensibles de la política económica y social argentina. Mientras el Gobierno defiende la desregulación como una herramienta para aumentar la oferta y dinamizar el mercado inmobiliario, distintos sectores opositores insisten en la necesidad de implementar mecanismos que otorguen mayor protección a los inquilinos.

En ese contexto, el intercambio entre Milei y Lipovetzky refleja una discusión más amplia sobre el rol del Estado en el mercado de alquileres y sobre los efectos que tuvo la derogación de una de las normas más controvertidas de los últimos años en materia habitacional.