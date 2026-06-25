Confirman la desaparición de un futbolista tras los terremotos en Venezuela

El fútbol venezolano atraviesa horas de profunda incertidumbre tras conocerse la desaparición de Yimvert Berroterán, futbolista de la Selección de Venezuela Sub-20, en medio de los graves daños provocados por los recientes terremotos que sacudieron al país.

La información fue confirmada por la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) y su club, Universidad Central de Venezuela (UCV). El joven jugador fue visto por última vez en el sector de Los Corales, una de las zonas más afectadas por el fenómeno sísmico. Desde entonces, no se tienen novedades sobre su paradero, lo que generó una fuerte preocupación en el entorno del fútbol venezolano.

Quién es Yimvert Berroterán

Berroterán, de apenas 18 años, es considerado una de las principales promesas de las divisiones juveniles de La Vinotinto. Se destaca por su técnica, despliegue en el campo y compromiso en cada convocatoria con las selecciones nacionales.

En la Selección Sub-17, el mediocampista registró 3 goles en 17 partidos, consolidándose como una pieza habitual dentro del proceso formativo de la federación.

A nivel de clubes, pertenece a la UCV FC, donde dio sus primeros pasos en el fútbol profesional. En la presente temporada había disputado 3 encuentros y sumado 32 minutos en cancha, en pleno proceso de adaptación al máximo nivel competitivo.