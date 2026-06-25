México no afloja: nuevo triunfo y despedida anticipada para República Checa

México cerró con autoridad su participación en el Grupo A del Mundial 2026 al imponerse por 3-0 frente a República Checa en el Estadio Azteca. El conjunto anfitrión, que ya tenía asegurada la clasificación y el liderazgo de la zona, ratificó su gran momento y completó una fase de grupos histórica. El árbitro argentino Yael Falcón Pérez fue el encargado de impartir justicia en un encuentro sin mayores sobresaltos.

Los goles fueron obra de Mateo Chávez, Julián Quiñones y Álvaro Fidalgo, quienes sellaron una victoria que permitió al Tri alcanzar un registro inédito: ganar los tres partidos de la fase inicial de una Copa del Mundo por primera vez en su historia. Del otro lado, República Checa cerró una campaña para el olvido y quedó eliminada sin haber podido competir por un lugar en la siguiente ronda.

México aceleró en el complemento y resolvió el partido

Obligada a ganar para mantener vivas sus aspiraciones, República Checa volvió a mostrar muchas dificultades y nunca logró incomodar seriamente a los dirigidos por Javier Aguirre. México manejó el desarrollo durante la primera mitad y encontró la diferencia apenas comenzado el segundo tiempo.

A los diez minutos del complemento apareció Mateo Chávez, quien tuvo su estreno como titular y aprovechó su oportunidad para abrir el marcador. Poco después, Julián Quiñones amplió la ventaja al capturar una pelota suelta dentro del área y definir con precisión para el 2-0.

Fidalgo cerró la goleada y Ochoa recibió un emotivo homenaje

Cuando el encuentro ya se encaminaba hacia el final, Álvaro Fidalgo puso cifras definitivas con un tanto en tiempo agregado que desató la fiesta en el Azteca.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada llegó a los 78 minutos, cuando Javier Aguirre decidió enviar al campo de juego a Guillermo “Memo” Ochoa. El histórico arquero mexicano recibió una ovación de todo el estadio y el reconocimiento de sus compañeros.

Convocado para disputar su sexta Copa del Mundo, Ochoa volvió a sumar minutos en la máxima cita del fútbol y escribió un nuevo capítulo en una trayectoria que lo convirtió en una de las grandes leyendas de la selección mexicana.

Con puntaje ideal y el primer puesto asegurado, México espera ahora por su rival en los 16avos de final. República Checa, en cambio, se despidió prematuramente del Mundial 2026 tras una fase de grupos muy por debajo de las expectativas.