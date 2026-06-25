Atlético de Madrid blindó a Julián Álvarez: solo saldrá por una cifra récord

En plena participación de la Selección Argentina en el Mundial 2026, Julián Álvarez quedó en el centro de la escena luego de expresar públicamente su intención de cambiar de aire una vez finalizada la temporada. Sus declaraciones generaron incomodidad en Atlético de Madrid, que considera inoportuno haber instalado un tema de mercado en medio de la competencia internacional.

Atlético reaccionó con dureza tras las declaraciones de Julián

Uno de los que salió a responder fue el consejero delegado del club español, Miguel Ángel Gil Marín, quien cuestionó el momento elegido por el delantero argentino para manifestar su postura.

“Era un día para hablar de la Selección Argentina y de Lionel Messi, no de Julián”, señaló el dirigente en declaraciones a medios europeos, dejando en claro el malestar existente dentro de la institución rojiblanca.

A pesar de los rumores que lo vinculan con varios gigantes del continente, Atlético de Madrid mantiene una postura firme respecto a su figura: no tiene intención de negociar su salida. El atacante, que tiene contrato vigente hasta 2030, solamente podría marcharse mediante el pago de su cláusula de rescisión, valuada en 500 millones de euros.

Crece la tensión con Barcelona

El conflicto también escaló a nivel institucional. Desde Madrid apuntaron directamente contra Barcelona, club que aparece entre los principales interesados en quedarse con los servicios del campeón del mundo.

Gil Marín acusó al conjunto catalán de actuar sin respetar los canales habituales de negociación y cuestionó la viabilidad económica de una eventual operación.

Según trascendió en España, el Atlético considera que desde Barcelona intentan instalar públicamente la posibilidad del fichaje sin contar con los recursos necesarios para afrontar una transferencia de semejante magnitud.

Un mercado que promete ser explosivo

Mientras Julián Álvarez continúa enfocado en el Mundial junto a la Selección Argentina, su futuro se transformó en uno de los grandes temas del próximo mercado de pases europeo.

Por ahora, la postura del Atlético es contundente: el delantero no está en venta y solo saldrá si algún club ejecuta la cláusula completa de rescisión. Sin embargo, las declaraciones del futbolista dejaron abierta una puerta que promete generar nuevos capítulos una vez finalizada la Copa del Mundo.