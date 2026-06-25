A los 39, Messi sigue emocionando: el mensaje de agradecimiento que conmovió a sus hinchas

Lionel Messi celebró este miércoles su cumpleaños número 39 en plena concentración con la Selección argentina durante la disputa del Mundial. Como ocurre cada año, el capitán albiceleste recibió miles de mensajes de felicitación de fanáticos, compañeros, amigos y figuras del deporte de todo el mundo.

En medio de los festejos, el astro rosarino utilizó sus redes sociales para agradecer el cariño recibido y compartir un emotivo mensaje dedicado a quienes lo acompañan dentro y fuera de la cancha.

“Gracias a mi país y a todo el mundo por tantos saludos. Cada año se superan y me emocionan más. Gracias a mi familia y a mis amigos, que están siempre. Y gracias a mis compañeros por este regalo tan especial”, expresó el delantero.

Messi acompañó sus palabras con un video que reúne distintos saludos y muestras de afecto de sus compañeros de selección, reflejando el fuerte vínculo que mantiene con el grupo que lidera desde hace años.

Además, destacó la importancia de compartir el desafío mundialista junto al plantel argentino. “Es un placer enorme vivir todo esto y poder compartirlo junto a ustedes. Es algo hermoso salir a competirle a cualquiera sabiendo que los tengo al lado”, señaló.

El cumpleaños del capitán fue celebrado tanto por sus compañeros como por millones de seguidores alrededor del planeta, que volvieron a demostrar la admiración y el cariño que genera una de las figuras más importantes de la historia del fútbol.

Mientras continúa enfocado en la competencia, Messi sumó una nueva celebración rodeado del afecto de quienes lo acompañan en una etapa que sigue escribiendo páginas memorables para el deporte argentino.