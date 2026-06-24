Pullaro defendió la obra pública y presentó la recuperación de Plaza Italia como símbolo de su modelo de gestión

La puesta en valor de Plaza Italia se convirtió este martes en el escenario elegido por el gobernador Maximiliano Pullaro para ratificar una de las principales apuestas de su administración: sostener e incrementar la inversión en infraestructura pública en un contexto económico nacional marcado por la retracción de la obra estatal.

Durante la firma de un convenio destinado a impulsar un concurso de ideas para la recuperación del tradicional espacio ubicado en el sur de la ciudad de Santa Fe, el mandatario provincial aprovechó la ocasión para destacar el papel de la inversión pública como herramienta para generar empleo, dinamizar la economía y transformar los espacios urbanos.

Pullaro remarcó el valor histórico y cultural que representa Plaza Italia para la capital santafesina, especialmente por su vínculo con la comunidad italiana y con la construcción de la identidad local. Según señaló, la iniciativa busca recuperar un lugar emblemático y devolverlo a los vecinos como un ámbito de encuentro, recreación y convivencia.

El proyecto contempla la integración del predio a un circuito urbano que conectará distintos edificios y espacios patrimoniales de relevancia institucional, fortaleciendo además el atractivo turístico e histórico de la zona.

Más allá del anuncio puntual, el gobernador utilizó el acto para enviar un mensaje político sobre la estrategia que impulsa Santa Fe frente al actual escenario económico. En ese sentido, sostuvo que la provincia optó por profundizar la inversión en infraestructura mientras otros niveles del Estado reducen o paralizan obras públicas.

Según explicó, la administración provincial logró ordenar sus cuentas y disminuir gastos corrientes para destinar mayores recursos a proyectos de infraestructura. Pullaro destacó que miles de puestos de trabajo dependen actualmente, de manera directa e indirecta, de las obras financiadas por la provincia.

Para el mandatario, mantener la inversión pública en momentos de desaceleración económica constituye una herramienta clave para sostener la actividad productiva y evitar una mayor caída del empleo en distintos sectores vinculados a la construcción y los servicios.

Durante su discurso también repasó algunas de las principales obras que se encuentran en ejecución en la ciudad de Santa Fe. Entre ellas mencionó intervenciones en espacios públicos, mejoras urbanas, nuevas dependencias policiales y el desarrollo de un sistema integral de videovigilancia destinado a reforzar la seguridad.

Asimismo, confirmó que en los próximos días quedará inaugurado el nuevo edificio de los tribunales provinciales, una de las inversiones más importantes realizadas en los últimos años en materia de infraestructura judicial.

La obra fue destacada también por el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Rafael Gutiérrez, quien explicó que el complejo fue diseñado con una proyección de crecimiento a largo plazo y permitirá concentrar diferentes áreas judiciales en un único espacio moderno y funcional.

El traslado de las dependencias se realizará de manera gradual durante las próximas semanas para garantizar la continuidad de la atención y facilitar la adaptación al nuevo edificio.

Además de las obras judiciales, el Gobierno provincial avanza en otros proyectos considerados estratégicos para la capital santafesina, entre ellos nuevas intervenciones sobre la Laguna Setúbal y la infraestructura vinculada a los futuros Juegos Suramericanos.

Con la recuperación de Plaza Italia como punto de partida, Pullaro volvió a defender una política de inversión pública que considera central para el desarrollo provincial y que se ha transformado en una de las principales diferencias entre la estrategia santafesina y el rumbo económico impulsado a nivel nacional.