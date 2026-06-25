Quién es István Kovács, el juez que dirigirá Argentina ante Jordania en el Mundial 2026

La FIFA confirmó este miércoles la terna arbitral para el último compromiso de la Selección Argentina en la fase de grupos del Mundial 2026. El encuentro ante Jordania, que se disputará el próximo sábado desde las 23:00 (hora argentina), tendrá como árbitro principal al rumano István Kovács.

El juez estará acompañado por sus compatriotas Mihai Marica y Ferencz Tunvogi, quienes completarán el equipo de asistentes. El partido se jugará en el estadio AT&T de Dallas, el mismo escenario donde el conjunto albiceleste selló su clasificación a los 16avos de final tras vencer a Austria por 2-0.

István Kovács, el árbitro designado: experiencia internacional de peso

Con 41 años, Kovács es un árbitro de amplia trayectoria internacional, con insignia FIFA desde 2010. Si bien este Mundial 2026 marca su primera experiencia en una Copa del Mundo, su recorrido en competencias de élite lo posiciona como uno de los jueces más experimentados del certamen.

Entre sus antecedentes más destacados se encuentran:

Partido histórico en Mundiales: dirigió el encuentro número 1.000 en la historia de la Copa del Mundo, donde Japón goleó 4-0 a Túnez en esta edición.

dirigió el encuentro número 1.000 en la historia de la Copa del Mundo, donde Japón goleó 4-0 a Túnez en esta edición. Experiencia en torneos UEFA: participó en eliminatorias europeas, la UEFA Nations League y la Eurocopa 2024.

participó en eliminatorias europeas, la UEFA Nations League y la Eurocopa 2024. Final de Champions League: condujo la definición de la temporada 2024/25, en la que el PSG venció 5-0 al Inter de Milán en Múnich.

Argentina busca cerrar la fase con puntaje ideal

La Selección Argentina afrontará el duelo ante Jordania con la tranquilidad de haber asegurado la clasificación a la próxima ronda. Sin embargo, el equipo de Lionel Messi intentará cerrar la fase de grupos con una nueva victoria que le permita consolidar su rendimiento y ganar confianza de cara a los cruces de eliminación directa en Texas.