Revelaron una frase íntima de Lionel Messi sobre su retiro del fútbol

Lionel Messi sigue demostrando un nivel extraordinario a los 39 años con la Selección Argentina en el Mundial 2026. Sin embargo, el capitán albiceleste no deja de advertir a sus seguidores que se encuentra en la etapa final de su carrera. En ese contexto, Óscar Ustari, uno de sus grandes amigos, generó revuelo al revelar una conversación íntima que mantuvo con el astro argentino sobre su futuro.

El retiro de los futbolistas es un tema sensible dentro del ambiente profesional, y muchos comienzan a proyectar nuevas etapas vinculadas al deporte o a los negocios. En distintas entrevistas, Messi ha dejado en claro que no se ve como entrenador, aunque tampoco profundizó sobre qué hará una vez que deje la actividad.

En este sentido, el testimonio de Ustari tomó gran relevancia en redes sociales. “A los futbolistas nos pasa algo con este deporte. Sentimos que nacimos para esto. El día que te falta, la verdad es que se pasa muy mal. Angustia y muchas esas cosas”, expresó el arquero en diálogo con DSports Radio.

Además, contó detalles de una charla privada con Messi que generó impacto por su sinceridad: “Una vez hablábamos con Leo en un baño del Inter Miami mientras nos lavábamos la cara. Él me preguntaba: ‘¿Qué vas a hacer? ¿Cuánto tiempo vas a jugar?’. Yo le dije: ‘Ya estudié y me recibí de director deportivo y entrenador’. Entonces le pregunté: ‘¿Y vos?’. Y me respondió: ‘No quiero ni pensar en eso’. Y eso fue hace un año”, relató.

Ustari también compartió una frase cargada de emoción que le dijo al capitán argentino: “Yo sé que voy a llorar dos veces por el fútbol: cuando me retire y cuando no te vea más dentro de una cancha a vos”. Según contó, Messi se emocionó hasta ponerse colorado, y el momento estuvo al borde de las lágrimas.

Las declaraciones rápidamente se viralizaron entre los fanáticos, ya que vuelven a instalar el debate sobre la cercanía del retiro del astro argentino y qué camino podría tomar tras su despedida del fútbol profesional