De la Fuente le bajó el tono a un eventual choque con Argentina

España afronta una jornada decisiva en el Grupo H del Mundial 2026 con un único objetivo: quedarse con el primer puesto de la zona. Antes del duelo frente a Uruguay, el entrenador Luis de la Fuente dejó en claro que no piensa en un posible cruce con la Selección Argentina en los 16avos de final y aseguró que toda la atención está puesta en el compromiso que disputarán en Guadalajara.

En conferencia de prensa, el técnico español fue contundente cuando le consultaron si prefería evitar a la Albiceleste en la próxima instancia.

“Nosotros pensamos en ganar. Nada más. Para llegar a la final hay que jugar contra todos. Solo pensamos en sacar nuestros partidos adelante. Nunca plantearía un partido de una manera mezquina en un Mundial. Solo sé jugar para ganar, para ser mejores”, afirmó.

Las declaraciones llegaron en medio de las especulaciones sobre un posible enfrentamiento entre España y Argentina, dos de los grandes candidatos al título.

De la Fuente evitó hablar de Argentina

El entrenador de La Roja también se refirió al cartel de favorito que acompaña a su selección y volvió a esquivar cualquier análisis sobre un eventual duelo con el equipo de Lionel Scaloni.

“Es una muestra de confianza que se nos considere favoritos, pero hay selecciones tan fuertes como nosotros. Con respeto y humildad, el único partido importante es el de Uruguay. Después ya hablaremos”, sostuvo.

Además, remarcó la dificultad que presenta cada instancia del torneo.

“Necesitamos dar nuestra mejor versión. Cada eliminatoria será más difícil. Queremos llegar a la final y seguir creciendo. El rival será cada vez más duro. Hay una enorme igualdad y cuesta mucho ganar. A nivel de selecciones las diferencias son mínimas”, explicó.

¿Cuándo podrían enfrentarse Argentina y España?

El posible cruce solo se producirá si España termina segunda del Grupo H. Para que eso ocurra, el conjunto europeo debería perder frente a Uruguay y, además, depender del resultado entre Cabo Verde y Arabia Saudita.

Si ese escenario se concreta, España quedaría emparejada con la Selección Argentina en los 16avos de final, instancia en la que el equipo de Lionel Scaloni ya espera conocer a su rival tras asegurarse el liderazgo del Grupo J.

Elogios para Marcelo Bielsa

Más allá del contexto, De la Fuente aprovechó la conferencia para destacar el trabajo de Marcelo Bielsa, actual entrenador de Uruguay.

“De Bielsa tengo que decir que soy un gran admirador. Seguí mucho su trayectoria y estuve varios meses observando sus entrenamientos en el Athletic Club. Es un honor enfrentar a un entrenador como él”, expresó.

El encuentro entre España y Uruguay será determinante para definir el futuro del Grupo H y, de manera indirecta, también el camino que podría tomar la Selección Argentina en la fase eliminatoria del Mundial 2026.