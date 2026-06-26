El dramático pedido del futbolista argentino que busca a su familia tras los terremotos en Venezuela

Lucas Trejo rompió el silencio con un desgarrador mensaje mientras continúa la búsqueda de su esposa e hijos tras los terremotos en Venezuela

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La angustia continúa para Lucas Trejo, el futbolista argentino que vive en Venezuela y que desde hace varios días busca desesperadamente a su esposa y a sus dos hijos, desaparecidos tras los devastadores terremotos que sacudieron al país.

El defensor de 38 años, que actualmente juega en el Club Sport Marítimo de La Guaira, perdió contacto con su familia luego de los sismos de magnitud 7,2 y 7,5, que provocaron graves destrozos en distintas zonas del territorio venezolano.

Su esposa y sus hijos se encontraban en Playa Grande, una de las localidades más afectadas por el desastre. Allí, el edificio en el que residían colapsó, y desde entonces no existen novedades sobre su paradero.

En medio de la incertidumbre, Trejo utilizó sus redes sociales para compartir un nuevo mensaje cargado de emoción, donde agradeció el apoyo recibido y pidió que continúen acompañándolo en este dramático momento.

"Gracias a todos por sus oraciones y mensajes. Sigo buscando a mi familia. Por favor, no dejen de orar por ellos", escribió el futbolista en una historia de Instagram, junto a un emoji de corazón roto.

Mientras continúan las tareas de rescate en las zonas afectadas, el futbolista permanece a la espera de cualquier información que le permita reencontrarse con sus seres queridos.