Santa Fe, Chaco y Santiago del Estero coordinan un plan para enfrentar un posible Súper Niño

Aunque el acuerdo por los Bajos Submeridionales tiene una proyección de largo plazo, el foco inmediato de las provincias está puesto en prepararse ante un posible fenómeno de El Niño que podría provocar lluvias extraordinarias hacia fines de 2026.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, firmó junto a sus pares de Chaco, Leandro Zdero, y de Santiago del Estero, Elías Suárez, un convenio marco para fortalecer la implementación del Plan Director de los Bajos Submeridionales, con el respaldo del Consejo Federal de Inversiones (CFI).

Como parte del acuerdo, las tres provincias crearán un comité hídrico permanente para coordinar acciones preventivas y el manejo del agua frente al posible impacto climático. En representación de Santa Fe participarán el secretario de Recursos Hídricos, Nicolás Mijich, junto a funcionarios de Vialidad Provincial y del Ministerio de Desarrollo Productivo.

Pullaro explicó que el objetivo es anticiparse a un eventual escenario de lluvias intensas y coordinar obras y medidas entre las tres jurisdicciones. Además, destacó que el plan busca no solo responder a emergencias, sino también potenciar el desarrollo productivo de una región que abarca entre ocho y nueve millones de hectáreas.

El mandatario insistió en que el cambio climático obliga a combinar obras de infraestructura con políticas preventivas y remarcó que algunas inversiones estratégicas requieren financiamiento del Gobierno nacional.

Por su parte, Zdero recordó que las provincias trabajan en conjunto desde 2020 en estudios sobre cuencas hídricas e infraestructura, mientras que Suárez sostuvo que la región exige una planificación coordinada para enfrentar tanto inundaciones como sequías.

El convenio también prevé la conformación de un equipo técnico permanente encargado de supervisar y coordinar la ejecución del Plan Director, con el objetivo de mejorar la gobernanza y optimizar la planificación hídrica en toda la región.