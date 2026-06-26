La ONU estima que casi 7 millones de personas podrían estar afectadas por los terremotos en Venezuela

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), organismo de la ONU, advirtió que hasta 6,76 millones de personas podrían haberse visto afectadas por los dos terremotos que sacudieron Venezuela el miércoles, mientras continúan las tareas de rescate y la evaluación de los daños.

La portavoz de la OIM, Zoe Brennan, indicó que la cifra incluye a unos dos millones de habitantes de Caracas, aunque aclaró que se trata de una estimación preliminar que será actualizada a medida que avance el relevamiento de la emergencia.

Infraestructura dañada y riesgo de desplazamientos

Brennan señaló que el colapso de edificios y los daños en infraestructura crítica están dificultando el acceso a servicios básicos para miles de personas.

"La prioridad sigue siendo la búsqueda y el rescate de personas atrapadas entre los escombros", sostuvo la funcionaria.

Además, advirtió que el número de desplazados podría aumentar en los próximos días.

"Está claro que el desplazamiento crecerá a medida que más comunidades se vean afectadas y las personas busquen lugares seguros", afirmó.

Hospitales afectados

Durante la misma conferencia de prensa, representantes de distintas agencias de Naciones Unidas informaron que alrededor de 20 hospitales de emergencia sufrieron daños en sus instalaciones.

Los establecimientos afectados se encuentran en los estados de La Guaira, Miranda, Aragua, Carabobo, Falcón, Zulia, Yaracuy y Lara, además del distrito de Caracas, lo que complica la atención médica en las zonas más castigadas por los sismos.