Tras los terremotos, Trump ordenó enviar ayuda urgente a Venezuela

Estados Unidos anunció el envío inmediato de asistencia humanitaria a Venezuela luego de los terremotos que afectaron al país y provocaron importantes daños en distintas regiones. La decisión fue tomada por el presidente Donald Trump y contempla el despliegue de equipos especializados en búsqueda y rescate, recursos médicos y ayuda de emergencia para los damnificados.

El anuncio fue realizado por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien expresó sus condolencias a las víctimas del desastre natural y manifestó el apoyo del gobierno estadounidense al pueblo venezolano en este momento crítico.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, Rubio señaló que la prioridad es colaborar con las tareas de asistencia a las personas afectadas por los sismos, así como respaldar el trabajo de los equipos de emergencia que intervienen en las zonas más comprometidas.

Según informaron fuentes oficiales, la ayuda ya comenzó a movilizarse y forma parte de una respuesta coordinada para atender las necesidades más urgentes derivadas de la catástrofe. Entre los recursos previstos figuran personal especializado en rescate, insumos sanitarios y asistencia humanitaria destinada a las comunidades afectadas.

En paralelo, Rubio mantuvo una comunicación directa con la presidenta en funciones de Venezuela, Delcy Rodríguez, a quien le transmitió la disposición de Estados Unidos para colaborar en las tareas de emergencia. Desde el gobierno venezolano confirmaron el contacto y agradecieron públicamente el ofrecimiento de apoyo.

La cooperación anunciada representa un gesto significativo en medio de una relación históricamente marcada por tensiones diplomáticas entre ambos países. Sin embargo, frente a la magnitud del desastre, las autoridades estadounidenses remarcaron que el objetivo principal es brindar asistencia a la población afectada y contribuir a las tareas de recuperación.

Mientras continúan las labores de rescate y evaluación de daños, la llegada de ayuda internacional busca reforzar la capacidad de respuesta ante una emergencia que mantiene en alerta a distintas regiones venezolanas.