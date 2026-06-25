Dos terremotos históricos sacudieron Venezuela y reavivaron la preocupación por el riesgo sísmico

Venezuela vivió una jornada de máxima tensión luego de que dos fuertes terremotos se registraran con apenas segundos de diferencia y fueran catalogados entre los eventos sísmicos más intensos ocurridos en el país en más de un siglo.

Los movimientos telúricos tuvieron su epicentro en el estado de Yaracuy, en el noroeste venezolano, y se sintieron con fuerza en amplias zonas del territorio, incluida Caracas. Las primeras informaciones dieron cuenta de daños en edificios y estructuras, mientras las autoridades continuaban evaluando posibles consecuencias sobre la población.

El primer sismo alcanzó una magnitud de 7,2 y se produjo a una profundidad de 21 kilómetros cerca de la ciudad de San Felipe. Apenas 39 segundos después ocurrió un segundo terremoto de magnitud 7,5 en la misma región, aunque a menor profundidad.

Especialistas explicaron que ambos eventos conformaron lo que se conoce como un “doblete sísmico”, un fenómeno poco frecuente que se produce cuando dos terremotos de gran intensidad ocurren prácticamente de manera consecutiva en una misma área geográfica. Debido a sus características, los organismos internacionales actualizaron posteriormente la información técnica y consideraron al segundo movimiento como el evento principal.

La situación volvió a poner el foco sobre la vulnerabilidad sísmica de Venezuela. Expertos recuerdan que una gran parte de la población vive en zonas expuestas a movimientos tectónicos debido a la ubicación geográfica del país.

El territorio venezolano se encuentra sobre el límite entre la Placa del Caribe y la Placa Sudamericana, dos enormes bloques de la corteza terrestre que mantienen un desplazamiento constante. La interacción entre ambas genera tensiones que periódicamente se liberan en forma de terremotos.

Esa franja de contacto atraviesa buena parte del norte del país y es considerada una de las áreas con mayor actividad sísmica del continente. Por este motivo, los especialistas sostienen que Venezuela forma parte de una región de alto riesgo geológico, donde la ocurrencia de temblores forma parte de la dinámica natural del territorio.

Tras los fuertes movimientos registrados, organismos de emergencia y equipos técnicos continuaban monitoreando la situación para evaluar daños, asistir a las zonas afectadas y descartar nuevos riesgos. Mientras tanto, el fenómeno volvió a recordar la importancia de la prevención y la preparación ante eventos sísmicos en una de las regiones más activas de Sudamérica.