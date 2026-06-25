Pampita sorprendió con una confesión íntima y reveló qué descubrió al revisar celulares

Carolina “Pampita” Ardohain protagonizó un divertido intercambio con sus compañeros de un programa de streaming y terminó haciendo varias confesiones personales que rápidamente llamaron la atención de la audiencia.

La charla comenzó cuando la modelo contó que nunca consumió bebidas alcohólicas, una revelación que despertó la curiosidad del resto de los integrantes del ciclo. A partir de allí, las preguntas fueron subiendo de tono y abordaron distintos aspectos de su vida personal.

Consultada sobre si alguna vez había consumido drogas, Pampita fue categórica al responder que jamás probó ninguna sustancia. Luego llegaron preguntas relacionadas con experiencias sentimentales y relaciones de pareja, aunque la conductora aseguró que siempre mantuvo un perfil tradicional en ese aspecto.

También habló sobre sus romances y explicó que todas las personas con las que tuvo una relación terminaron siendo parejas formales. Según contó, nunca mantuvo vínculos ocultos ni historias que hayan quedado en secreto, ya que siempre prefirió hacer públicas sus relaciones.

En otro tramo de la conversación, admitió que ha practicado sexting en el contexto de relaciones a distancia. Actualmente mantiene una relación con Martín Pepa y explicó que la distancia puede llevar a buscar formas alternativas de mantener el vínculo. Además, reveló que en ocasiones envió fotografías, aunque aclaró que siempre toma recaudos para proteger su privacidad.

Uno de los momentos más comentados llegó cuando le preguntaron si alguna vez había revisado el teléfono celular de una pareja. Lejos de esquivar la respuesta, Pampita reconoció que lo hizo y aseguró que encontró información que confirmó sus sospechas.

Con humor y sin entrar en detalles sobre situaciones puntuales, cerró el tema con una frase que generó repercusión entre sus compañeros: sostuvo que quien busca, generalmente termina encontrando algo.

La charla mostró una faceta relajada y sincera de la modelo, que respondió sin filtros a cada una de las preguntas y dejó varias revelaciones que rápidamente se viralizaron en redes sociales.