La Aduana anticipó cambios en las compras puerta a puerta y revisará controles sobre importaciones

La Aduana anunció modificaciones en el régimen de compras internacionales puerta a puerta.

José Andrés Velis cuestionó la figura del declarante incorporada por el Decreto 730/2024.

El organismo trasladará las inquietudes del sector al ministro Federico Sturzenegger.

Se eliminará el régimen de cinco envíos postales internacionales con trazabilidad de hasta 400 dólares.

La medida busca reforzar controles y evitar fraudes vinculados al uso indebido de CUIT.

El caso de Valentina Olguín expuso vulnerabilidades en los sistemas de control de importaciones.

La Dirección General de Aduanas (DGA) anunció una serie de modificaciones vinculadas al régimen de compras internacionales puerta a puerta y a los mecanismos de control sobre las operaciones de comercio exterior. Las medidas fueron adelantadas por el titular del organismo, José Andrés Velis, durante la apertura de la Semana Comex, un encuentro que reunió a representantes de cámaras empresariales, organismos públicos y profesionales vinculados al sector aduanero.

El funcionario confirmó que la Aduana trabaja en cambios que impactarán sobre el sistema de envíos postales internacionales y adelantó que trasladará al ministro Federico Sturzenegger las preocupaciones planteadas por los despachantes respecto de la figura del “declarante”, incorporada a través del Decreto 730/2024.

La discusión se desarrolla en un contexto de fuertes transformaciones regulatorias impulsadas por el Gobierno nacional, orientadas a simplificar trámites y reducir intervenciones estatales en diversas actividades económicas. Sin embargo, algunos sectores vinculados al comercio exterior consideran que determinadas modificaciones podrían afectar los niveles de control y la responsabilidad profesional dentro del sistema aduanero.

Durante su exposición, Velis expresó reparos respecto de la figura del declarante, una herramienta que permite realizar determinadas operaciones sin contar con la matrícula específica de despachante de Aduana. Según explicó, la medida generó inquietud entre los profesionales del sector, que advierten sobre posibles dificultades para identificar responsabilidades y garantizar la trazabilidad de las operaciones.

El director de la DGA sostuvo que la capacitación y la formación requeridas para desempeñarse como despachante constituyen elementos relevantes dentro del esquema de control aduanero. En ese marco, señaló que el planteo realizado por los representantes del sector será elevado formalmente a las autoridades nacionales para su evaluación.

Más allá de la discusión sobre el régimen profesional, uno de los anuncios que mayor repercusión generó fue la decisión de eliminar el esquema que permitía realizar hasta cinco envíos postales internacionales con trazabilidad de hasta 400 dólares. Aunque todavía no se difundieron precisiones sobre la implementación de la medida, la Aduana indicó que el objetivo es reforzar los controles y reducir maniobras fraudulentas vinculadas al uso indebido de datos fiscales.

Según explicó Velis, el organismo detectó debilidades en los sistemas de verificación de identidad y en los cruces de información disponibles para controlar determinadas operaciones. Entre los problemas identificados aparecen casos de utilización irregular de números de CUIT pertenecientes a terceros, personas fallecidas o incluso menores de edad.

La Aduana considera que estas situaciones revelan la necesidad de recuperar capacidad de fiscalización en tiempo real y fortalecer los mecanismos de validación de datos. Para ello, se prevé una revisión de los procedimientos actualmente vigentes y la incorporación de nuevas herramientas de control digital.

Las autoridades reconocieron además que existen demoras en algunos intercambios de información entre organismos públicos, lo que dificulta detectar con rapidez ciertas irregularidades. La intención oficial es reducir esos márgenes y mejorar la coordinación entre las distintas bases de datos utilizadas para supervisar las operaciones de comercio exterior.

Uno de los antecedentes que puso en evidencia estas falencias fue la investigación judicial que involucró a la influencer Valentina Olguín. La causa avanzó luego de que se detectara la utilización de datos fiscales pertenecientes a distintos gobernadores para concretar importaciones bajo el régimen courier.

Entre los mandatarios cuyos datos habrían sido utilizados figuran Osvaldo Jaldo, Sergio Ziliotto, Axel Kicillof y Rogelio Frigerio. La investigación derivó en un procesamiento por presuntas maniobras de contrabando por simulación y expuso las vulnerabilidades existentes en algunos mecanismos de control.

Desde la Aduana consideran que estos casos reflejan la necesidad de actualizar procedimientos y reforzar la fiscalización sobre las importaciones realizadas mediante plataformas digitales y servicios de courier. Aunque los detalles de las nuevas medidas aún no fueron difundidos, el organismo anticipó que en las próximas semanas se conocerán cambios destinados a fortalecer la trazabilidad y la transparencia de las operaciones internacionales.