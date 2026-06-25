Banfi pidió discutir la continuidad de Adorni y advirtió sobre una pérdida de confianza en el Congreso

Karina Banfi cuestionó la continuidad de Manuel Adorni como jefe de Gabinete.

La diputada sostuvo que el funcionario perdió credibilidad ante una parte del Congreso.

Banfi fue una de las legisladoras radicales que dio quórum para debatir la situación de Adorni.

La dirigente defendió las facultades constitucionales del Parlamento para controlar al Poder Ejecutivo.

Consideró que las explicaciones brindadas por el funcionario no lograron despejar las dudas existentes.

Planteó que el Gobierno podría designar otro interlocutor para restablecer la confianza institucional.

La diputada nacional Karina Banfi volvió a expresar fuertes cuestionamientos hacia el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y sostuvo que el funcionario enfrenta una crisis de credibilidad que dificulta su continuidad como principal interlocutor entre el Poder Ejecutivo y el Congreso. Sus declaraciones se produjeron en medio de la discusión parlamentaria sobre una eventual interpelación y una posible moción de censura impulsada por sectores de la oposición.

La legisladora radical fue una de las dirigentes de su espacio político que decidió dar quórum en la sesión especial convocada para debatir la situación del jefe de Gabinete. Aunque tomó distancia de algunos sectores opositores que promovieron la iniciativa, dejó en claro que considera necesario analizar la permanencia de Adorni en el cargo a partir de los cuestionamientos surgidos en torno a sus explicaciones ante el Parlamento.

Banfi sostuvo que el problema central no radica únicamente en las diferencias políticas entre oficialismo y oposición, sino en la confianza institucional que debe existir entre los poderes del Estado. Según explicó, la figura del jefe de Gabinete fue incorporada al sistema político argentino con el objetivo de fortalecer el vínculo entre el Ejecutivo y el Legislativo, facilitando el control parlamentario y el intercambio permanente de información.

En ese contexto, la diputada consideró que las explicaciones brindadas por Adorni durante sus comparecencias ante el Congreso no lograron despejar las dudas planteadas por distintos bloques legislativos. Además, señaló que posteriores aclaraciones y rectificaciones sobre aspectos vinculados a su situación patrimonial terminaron generando mayores cuestionamientos respecto de su credibilidad.

Para Banfi, la pérdida de confianza constituye un elemento central en la discusión política actual. La legisladora argumentó que cuando un funcionario encargado de mantener el diálogo institucional pierde legitimidad frente a una parte significativa del Parlamento, se debilita el funcionamiento de los mecanismos de control previstos por la Constitución.

Las declaraciones de la dirigente radical se produjeron en momentos en que la oposición debate cuál debe ser la estrategia a seguir respecto del jefe de Gabinete. Mientras algunos sectores impulsan avanzar con una interpelación formal, otros consideran que existen diferencias de criterio sobre los instrumentos parlamentarios más adecuados para abordar la situación.

En ese escenario, Banfi defendió las atribuciones que la Constitución reconoce al Congreso para evaluar la actuación de los funcionarios del Poder Ejecutivo. Según explicó, el sistema institucional contempla mecanismos específicos para los casos en los que el jefe de Gabinete pierde el respaldo político necesario para ejercer sus funciones como enlace entre ambos poderes.

La diputada insistió en que su posición no apunta a generar una crisis institucional ni a profundizar el enfrentamiento entre el Gobierno y la oposición. Por el contrario, sostuvo que la discusión debería orientarse a restablecer condiciones de confianza que permitan reconstruir un canal de diálogo efectivo entre el Ejecutivo y el Parlamento.

En ese sentido, planteó que el Gobierno cuenta con alternativas para evitar una escalada del conflicto político. Entre ellas, mencionó la posibilidad de designar a otro funcionario que pueda desempeñar el rol de interlocutor con mayor respaldo parlamentario y recuperar así los niveles de confianza necesarios para garantizar el funcionamiento institucional.

Las diferencias sobre el futuro de Adorni también dejaron expuestas distintas posiciones dentro de la oposición. Algunos dirigentes consideran que la situación amerita avanzar con medidas más contundentes, mientras que otros priorizan la búsqueda de acuerdos políticos que permitan encauzar la discusión dentro de los mecanismos habituales de diálogo legislativo.

Más allá de esas divergencias, el debate volvió a poner en primer plano el papel que desempeña la Jefatura de Gabinete dentro del sistema político argentino y la importancia que adquiere la confianza entre los distintos poderes del Estado para garantizar la estabilidad institucional y el normal funcionamiento de los mecanismos de control democrático.